Ο ταχύτερος Έλληνας μεγάλωσε στα χωράφια και κουβαλούσε τελάρα - iefimerida.gr

Το flashback στη ζωή του ταχύτερου Έλληνα, Άγγελου Παυλακάκη, ανήμερα των γενεθλίων του.
Πριν γίνει ο ταχύτερος Έλληνας όλων των εποχών στα 100 μέτρα, πριν κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και πριν γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ελληνικού στίβου, ο Άγγελος Παυλακάκης ήταν ένα παιδί από το Άβατο Ξάνθης που περνούσε μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς του στα χωράφια…
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