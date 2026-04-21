Στίβος: Το «καμπανάκι» του Γιουσέιν Μπολτ για το φαινόμενο Γκουτ Γκουτ - iefimerida.gr

Ο Γκουτ Γκουτ θεωρείται ο διάδοχος του Γιουσέιν Μπολτ και ο Τζαμαϊκανός παρακολουθεί την εξέλιξή του.

Ο 18χρονος ήταν ο νικητής στα 200 μέτρα στο Australian Athletics Championships 2026 με 19.67 (+1.7) καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ U20.

Ο Γιουσέιν Μπολτ δήλωσε ότι ο Αυστραλός πρέπει να περιτριγυρίζεται από τα μέλη μιας ισχυρής ομάδας υποστήριξης για να παραμείνει συγκεντρωμένος στην καριέρα του και να αποφύγει τους πειρασμούς που συνήθως συνοδεύουν την επιτυχία στον στίβο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γκουτ έχει συγκριθεί ουκ ολίγες φορές με τον θρύλο των σπριντ από την Τζαμάικα και ήδη υπάρχουν προσδοκίες στην Αυστραλία ότι θα είναι ο χρυσός Ολυμπιονίκης όταν το Μπρίσμπεϊν θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το 2032.

Εκτός από το 19.67 στο Australian Athletics Championships 2026, ακολούθησε η επικράτηση και στα 100 μέτρα, όπου τερμάτισε σε 10,21 δευτερόλεπτα. Ο Μπολτ κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ στα 200 μέτρα (19,19) και στα 100 μέτρα (9,58).

Η προειδοποίηση του Γιουσέιν Μπολτ στον Γκουτ Γκουτ για τον στίβο

«Σε αυτή τη νεαρή ηλικία, επειδή ήμουν κι εγώ κάποτε σε αυτή, αρχίζεις να πηγαίνεις δεξιά και αριστερά και μετά ξεχνάς τον στίβο», δήλωσε στο CNN ο οκτώ φορές χρυσός Ολυμπιονίκης, Γιουσέιν Μπολτ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο θρύλος του σπριντ πρόσθεσε στο CNN Sports ότι ελπίζει ότι ο Γκουτ να «βρει τους κατάλληλους ανθρώπους» γύρω του, καθώς συνεχίζει τη ραγδαία άνοδό του στον κόσμο του στίβου: «Ας ελπίσουμε ότι έχει το κατάλληλο σύνολο ανθρώπων για να τον καθοδηγήσουν και να τον κρατήσουν συγκεντρωμένο στον στίβο, επειδή τα υπόλοιπα θα είναι πάντα εκεί. Διότι αν κάνεις λάθος στον στίβο, τότε όλα θα πάνε χαμένα».

Πρόσφατα επιβεβαιώθηκε ότι ο 18χρονος αθλητής-φαινόμενο των σπριντ, γιος μεταναστών από το Νότιο Σουδάν, θα κάνει το ντεμπούτο του στο Diamond League, την κορυφαία παγκόσμια σειρά αγώνων, στο Όσλο της Νορβηγίας στις 10 Ιουνίου. Και δεν θα είναι ένας συνηθισμένος αγώνας. Πρόκειται για μια αναμέτρηση 200 μέτρων με τον νυν Ολυμπιονίκη Λετσίλε Τεμπόγκο.