Από τις αλάνες της Ρόδου, MVP κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Σταύρος Πήλιος ή «Pilo» της ΑΕΚ, ο Μαρσέλο και ο κόουτς που τον άλλαξε [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Σταύρος Πήλιος με κίνηση που θυμίζει εξτρέμ και όχι μπακ σκόραρε για την ΑΕΚ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης όπως το είχε κάνει και απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Δύο ματς, δύο γκολ, απέναντι σε ποδοσφαιρικά μεγαθήρια -Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης- από τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ, Σταύρο Πήλιο, ο οποίος κάποτε έπαιζε εξτρέμ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ποδοσφαιρική διαδρομή ενός αθλητή προϋποθέτει σκληρή δουλειά και είναι συχνά γεμάτη ανατροπές και καθοριστικές στιγμές που αλλάζουν την πορεία της ζωής του. Στην περίπτωση του Σταύρου Πήλιου, η ιστορία μοιάζει με κινηματογραφικό σενάριο. Από τις αλάνες της Ρόδου και τα τμήματα υποδομής των Ιωαννίνων, βρέθηκε να φορά τη φανέλα της ΑΕΚ και να ζει το όνειρο της διεθνούς καταξίωσης, κερδίζοντας την κλήση στην Εθνική ομάδα της Αλβανίας και σκοράροντας στο Champions League.

Η συμβολή της οικογένειά του στην πορεία του

Ο Σταύρος Πήλιος γεννήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2000 στη Ρόδο, όπου είχαν εγκατασταθεί χρόνια νωρίτερα οι γονείς του, οι οποίοι κατάγονταν από τη Δρόπολη της Αλβανίας. «Όλη μου η ζωή με τους δικούς μου κοντά. Ευχαριστώ τους γονείς μου. Ακούς πράγματα κάποιες στιγμές και είναι δύσκολο. Οι γονείς μου είναι ήρωες», είχε πει πέρυσι μετά το ματς της ΑΕΚ με τη Φιορεντίνα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βράδυ της Τετάρτης, μετά το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης και αφού αναδείχθηκε MVP, δήλωσε: «Το έλεγα ότι κάποια στιγμή θα πάρω και εγώ το βραβείο του MVP με τη δουλειά που κάνω. Το αφιερώνω στη μητέρα μου που είναι πάντα δίπλα μου και με έχει στηρίξει».

Η συνύπαρξη με τον αδερφό του στην ίδια ομάδα και το επώνυμο

Το ποδόσφαιρο αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της οικογενειακής τους καθημερινότητας, καθώς ο πατέρας του είχε ασχοληθεί ενεργά με το άθλημα. Δεν είναι τυχαίο ότι τόσο ο Σταύρος όσο και ο αδερφός του ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο. Ο μικρότερος αδελφός του, ο Αλέξιος, έχει περάσει από την ΑΕΚ Β’ και σήμερα αγωνίζεται στα Τρίκαλα, ενώ σε μικρότερη ηλικία συνυπήρξε με τον μπακ της ΑΕΚ, στις ακαδημίες του ΠΑΣ Γιάννινα. Μάλιστα, σε ορισμένα φιλικά παιχνίδια, τα αδέλφια είχαν την ευκαιρία να συνυπάρχουν στην ίδια ενδεκάδα, στελεχώνοντας τα δύο άκρα της αμυντικής γραμμής.

Όσον αφορά το επώνυμο του παίκτη, στη φανέλα του με την εθνική ομάδα αλλά και στα παιχνίδια της ΑΕΚ στην Ευρώπη αναγράφεται ως «Pilo», όπως ακριβώς ορίζεται στο αλβανικό του διαβατήριο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το επίσημο πλαίσιο, στην Αλβανία, τα ονόματα των Ελλήνων καταχωρούνταν στα επίσημα έγγραφα με «αλβανοποιημένη» μορφή και χωρίς το τελικό -ς, με αποτέλεσμα να προκύψει το «Stavro Pilo».

Ο εξτρέμ που θαύμαζε τον Μαρσέλο και τον Ρόμπερτσον

Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε παίζοντας στις αλάνες της Ρόδου. Μέχρι την ηλικία των 13-14 ετών, αγωνιζόταν αποκλειστικά ως εξτρέμ, έχοντας επιθετικές τάσεις και θαυμάζοντας παίκτες, όπως ο Μαρσέλο της Ρεάλ Μαδρίτης και μετέπειτα του Ολυμπιακού και ο Άντριου Ρόμπερτσον της Λίβερπουλ και πλέον της Τότεναμ.

Η μετακόμιση της οικογένειας στα Ιωάννινα άλλαξε τα δεδομένα. Στα 13 του χρόνια γράφτηκε στην τοπική ακαδημία «Ελπίδες Ιωαννίνων», ενώ σύντομα το ταλέντο του τράβηξε τα βλέμματα και εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του ΠΑΣ Γιάννινα (Κ17). Κατόπιν υπόδειξης και εισήγησης του τότε προπονητή της πρώτης ομάδας, Γιάννη Πετράκη, ο νεαρός ποδοσφαιριστής μετατοπίστηκε από τη γραμμή κρούσης στη θέση του αριστερού οπισθοφύλακα. Παρά το γεγονός ότι ο Πετράκης αποχώρησε πριν προλάβει να κάνει το ντεμπούτο του, υπήρξε ο άνθρωπος που πίστεψε βαθιά στις δυνατότητές του και έθεσε τις βάσεις για τη θέση που θα καθιέρωνε τον Πήλιο στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επαγγελματική καταξίωση και η ΑΕΚ

Το 2018 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ΠΑΣ Γιάννινα. Το πολυπόθητο «βάπτισμα του πυρός» ήρθε την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 υπό τις οδηγίες του Αργύρη Γιαννίκη στη Β’ Εθνική, ενώ την επόμενη χρονιά πήρε χρόνο συμμετοχής και στα «σαλόνια» της Super League. Το 2021, για να πάρει περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του, παραχωρήθηκε δανεικός στον Ηρακλή, όπου είχε μια εξαιρετική παρουσία, αγωνιζόμενος κατά συνθήκη ακόμη και ως εξτρέμ ή στον άξονα.

Επιστρέφοντας «γεμάτος» εμπειρίες στον ΠΑΣ, η εξέλιξή του συνεχίστηκε αλματωδώς. Σε ηλικία 23 ετών, έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του υπογράφοντας με την ΑΕΚ, φορώντας τα κιτρινόμαυρα

Πέρα από το ποδόσφαιρο, ο Σταύρος Πήλιος είναι λάτρης του μπάσκετ, απολαμβάνει να παρακολουθεί ταινίες στον ελεύθερο χρόνο του, ενώ δηλώνει και οπαδός της Άρσεναλ.

Η αποκορύφωση της μέχρι τώρα πορείας του ήρθε με την κλήση του από τον πρώην ομοσπονδιακό προπονητή της Αλβανίας, Σιλβίνιο. Ο 25χρονος αμυντικός έγινε ο έβδομος ποδοσφαιριστής που γεννήθηκε στην Ελλάδα και επιλέγει να εκπροσωπήσει την Εθνική Αλβανίας, επιβεβαιώνοντας πως η αφοσίωση, η προσαρμοστικότητα και η σκληρή δουλειά μπορούν να μετατρέψουν τα παιδικά όνειρα σε μια λαμπρή πραγματικότητα.