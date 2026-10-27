 Η συγκλονιστική ιστορία που μοιράστηκε ο Σάκα στη Χρυσή Μπάλα: «Άρχισα να χάνω την όρασή μου στα 12» - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Η συγκλονιστική ιστορία που μοιράστηκε ο Σάκα στη Χρυσή Μπάλα: «Άρχισα να χάνω την όρασή μου στα 12»

Ο Σάκα στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας
Ο Σάκα στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας / Φωτογραφία: AP
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Ο Μπουκάγιο Σάκα τιμήθηκε με το βραβείο «Σόκρατες» στην τελετή της Χρυσής Μπάλας και συγκίνησε τους παρευρισκόμενους, διαβάζοντας την επιστολή ενός 14χρονου παιδιού από τη Ρουάντα.

Ο Μπουκάγιο Σάκα έγινε ο τελευταίος νικητής του βραβείου «Σόκρατες» για την ανθρωπιστική του δράση, στο πλαίσιο της λαμπρής τελετής που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο για τη Χρυσή Μπάλα 2026.

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