Από τα γήπεδα στη ζούγκλα: Ο Ρούνεϊ μπαίνει σε ριάλιτι επιβίωσης κι ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τους φόβους του

Ο Γουέιν Ρούνεϊ αφήνει για λίγο πίσω του το ποδόσφαιρο και ετοιμάζεται για μία εντελώς ασυνήθιστη εμπειρία στη ζωή του.

Ο Γουέιν Ρούνεϊ έχει αντιμετωπίσει μερικούς από τους σπουδαιότερους αμυντικούς στην ιστορία του ποδοσφαίρου, έχει αγωνιστεί μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους και έχει σηκώσει σχεδόν κάθε τρόπαιο που θα μπορούσε να ονειρευτεί ένας ποδοσφαιριστής, απολαμβάνοντας μία από τις καλύτερες καριέρες που θα μπορούσε να ονειρευτεί. Στα 41 του χρόνια, ωστόσο, ετοιμάζεται για μία πρόκληση που δεν θυμίζει σε τίποτα όσα έζησε στα γήπεδα της Premier League.

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