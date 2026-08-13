 Ο Ροντινέι στήριξε δημόσια τον Μεντιλίμπαρ - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Ο Ροντινέι στήριξε δημόσια τον Μεντιλίμπαρ

O Ροντινέι
O Ροντινέι / Φωτογραφία: Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Ροντινέι με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έστειλε το δικό του μήνυμα μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από το Champions League.

Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη Ναϊμέγκεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και το όνειρο για τ' αστέρια «έσβησε» από νωρίς για τους Πειραιώτες, οι οποίοι θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία στη League Phase του Europa League.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ