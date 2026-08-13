Ο Ροντινέι στήριξε δημόσια τον Μεντιλίμπαρ - iefimerida.gr

Ο Ροντινέι με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έστειλε το δικό του μήνυμα μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από το Champions League.



Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη Ναϊμέγκεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και το όνειρο για τ' αστέρια «έσβησε» από νωρίς για τους Πειραιώτες, οι οποίοι θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία στη League Phase του Europa League.

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