Ο Ροντινέι αποθέωσε τον Βινίσιους: «Είναι ο καλύτερος στον κόσμο» - iefimerida.gr

Ο Ροντινέι αποθέωσε τον πρώην συμπαίκτη του στη Φλαμένγκο, σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους.

Με δηλώσεις στο TNT, ο Βραζιλιάνος παίκτης του Ολυμπιακού είπε:

«Ο Βίνι είναι προσωπικός μου φίλος. Όταν έφτασε στη Φλαμένγκο, ήμουν ήδη εκεί, το 2016. Παρακολούθησα όλη την καριέρα του. Αλλά ο Βίνι... Σε μια μέρα σαν τη σημερινή, παίζοντας με τόση ελευθερία, με τόση ελαφρότητα, τι να πω; Δεν τον άγγιξα καν, αλλά δεν είναι θέμα σεβασμού...» τόνισε, και συνέχισε:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι τόσο γρήγορος, τόσο δύσκολος να μαρκαριστεί. Είναι ένας εντελώς διαφορετικός Βινίσιους από αυτόν στη Φλαμένγκο. Πολύ διαφορετικός. Αλλά συγχαρητήρια για όλα όσα έχει πετύχει ο Βίνι. Ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Και, για μένα, είναι τιμή να μοιράζομαι το γήπεδο με έναν παίκτη που, εκτός από τον καλύτερο στον κόσμο, είναι και προσωπικός μου φίλος».

Από το 2018 στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Βίνι έχει ήδη κερδίσει δύο τίτλους Champions League και έχει σημειώσει καθοριστικά γκολ στον τελικό του 2022 εναντίον της Λίβερπουλ και στον τελικό του 2024 εναντίον της Μπορούσια Ντόρτμουντ, τη χρονιά που ανακηρύχθηκε ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο από τη FIFA.

Εναντίον του Ολυμπιακού ήταν και πάλι καθοριστικός: στο 21ο λεπτό έδωσε ασίστ στον Εμπαπέ για την ισοφάριση (1-1), ενώ στο δεύτερο ημίχρονο δημιούργησε τις προϋποθέσεις για το τέταρτο γκολ της Ρεάλ Μαδρίτης.