Ο Ρονάλντο ήταν μια ανάσα από την Καλαμάτα -Πώς χάλασε η μεταγραφή - iefimerida.gr

Η Καλαμάτα είχε φτάσει μια ανάσα από την απόκτηση του Ρονάλντο, αλλά τελικά η μεγάλη μεταγραφή χάλασε στο παρά πέντε.



Ο Ρονάλντο στην Καλαμάτα. Μια πρόταση που τώρα ελάχιστοι θα πίστευαν, όμως η αλήθεια είναι πως η ομάδα της Μεσσηνίας έφτασε πολύ κοντά, για την ακρίβεια μία ανάσα, στην απόκτηση του παίκτη που μετά από μερικά χρόνια θα είχε το προσωνύμιο «Φαινόμενο» λόγω των όσων έκανε εντός του αγωνιστικού χώρου…

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