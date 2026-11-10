Ο Ρίβερς ζήτησε συγγνώμη από τον Αντετοκούνμπο για τις δηλώσεις του - iefimerida.gr

Ο Ντοκ Ρίβερς πήρε πίσω όλα όσα είπε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά τις δηλώσεις του σούπερ σταρ των Μαϊάμι Χιτ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... σήκωσε το γάντι και απάντησε στον Ντοκ Ρίβερς όσον αφορά το στιλ του κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και το μπασκετικό του IQ. Ωστόσο, ο έμπειρος τεχνικός φαίνεται πως ένιωσε πολύ άσχημα για την έκταση που πήρε το θέμα. Γι' αυτό τον λόγο και φρόντισε να πάρει πίσω όλα όσα είπε, ενώ παράλληλα του ζήτησε συγγνώμη για το άστοχο σχόλιο που έκανε.

«Δεν ήταν προσβολή αλλά κομπλιμέντο, καθώς όλοι οι μεγάλοι σούπερ σταρ, όπως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Λούκα Ντόντσιτς, είναι απαιτητικοί», είπε αρχικά για να συμπληρώσει λίγο αργότερα για το σχόλιο για το μπασκετικό IQ του Έλληνα σταρ: «Ήθελα να πω για την αίσθηση του παιχνιδιού του και ζητάω συγγνώμη για τον χαρακτηρισμό».﻿

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Σημείο αναφοράς και στους Μαϊάμι Χιτ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν βρίσκεται πολύ καιρό τους Μαϊάμι Χιτ. Και η αρχή τους στη φετινή σεζόν στο ΝΒΑ μόνο καλή δεν είναι με τόσες πολλές και απανωτές ήττες. Ωστόσο, ο Έλληνας σούπερ σταρ έχει δείξει ότι είναι μία σίγουρη επιλογή για τους συμπαίκτες του και ότι μπορεί να τους βοηθήσει σημαντικά, τόσο στην επίθεση, όσο και στην άμυνα, χάρη στα σωματικά του προσόντα.