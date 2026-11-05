Ο προπονητής του Ολυμπιακού που πλήρωσε τους παίκτες για να παίξουν με την ΑΕΚ: «Μοιραστείτε τα χρήματα» - iefimerida.gr

Ο Όλεγκ Μπλαχίν είχε πληρώσει ο ίδιος τους παίκτες του Ολυμπιακού για να αγωνιστούν στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Μία απίθανη ιστορία από την προπονητική του θητεία στην Ελλάδα, με πρωταγωνιστή τον ίδιο και τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, έχει ναδιηγείται ο Όλεγκ Μπλαχίν, ο οποίος στις 5 Νοεμβρίου συμπληρώνει 74 χρόνια ζωής.

Ο Ουκρανός υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες μορφές του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής, όμως το διάστημα που πέρασε ως προπονητής των «ερυθρόλευκων» ήταν γεμάτο με ιστορίες που δύσκολα ξεχνιούνται…

Μάλιστα, δύο από αυτές αποκαλύπτουν τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες κλήθηκε να εργαστεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

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