Ο προπονητής του Κωστούλα εξήγησε τι άλλαξε και πλέον τον χρησιμοποιεί συνεχώς - iefimerida.gr

Ο προπονητής της Μπράιτον κλήθηκε να σχολιάσει το αγωνιστικό «step up» του Μπάμπη Κωστούλα, αποθεώνοντας την αλλαγή νοοτροπίας και την υπομονή του.

Από το δύσκολο ξεκίνημα και τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, στην καθιέρωση και την αποθέωση. Ο Χαράλαμπος Κωστούλας έχει καταφέρει να γυρίσει την κατάσταση υπέρ του στην Μπράιτον, με τον Φαμπιάν Χιούρτσελερ να εξηγεί τι άλλαξε και ο Έλληνας επιθετικός παρουσιάζει πλέον αυτή την εντυπωσιακή εικόνα.

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