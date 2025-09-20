Ο ποδοσφαιριστής των 100 εκατομμυρίων ευρώ φλερτάρει διάσημη ηθοποιό με ερωτικά σχόλια στο instagram - iefimerida.gr

Η ποδοσφαιρική καριέρα του Μιχάιλο Μούντρικ μπορεί να βρίσκεται κοντά στο τέλος της παρά το γεγονός ότι είναι μόλις 24 ετών.

Ο Ουκρανός άσος, για τον οποίο η Τσέλσι έδωσε 100 εκατομμύρια ευρώ στην Σαχτάρ Ντόνετσκ, είναι εκτός αγωνιστικής δράσης εδώ και μήνες λόγω της εμπλοκής του σε υπόθεση ντόπινγκ.

Έχει ισχυριστεί ότι το θετικό αποτέλεσμα στην απαγορευμένη ουσία μελδόνιο τον σόκαρε και ότι «ποτέ δεν παραβίασε εν γνώσει του» κανέναν κανόνα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ