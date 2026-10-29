 Ο ποδοσφαιριστής που αυτοκτόνησε πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό [βίντεο] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Ο ποδοσφαιριστής που αυτοκτόνησε πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό [βίντεο]

Ο Γιάννης Κοσκινιάτης σε αγώνα Παναιτωλικός - Διαγόρας Ρόδου
Ο Γιάννης Κοσκινιάτης σε αγώνα Παναιτωλικός - Διαγόρας Ρόδου/Φωτογραφία:Intime
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σήμερα συμπληρώνονται 18 χρόνια από τη μέρα που κατά την διάρκεια του αγώνα Διαγόρας-Ολυμπιακός έγινε γνωστή η αυτοκτονία του Γιάννη Κοσκινιάτη.

Σαν σήμερα πριν από 18 χρόνια, το ελληνικό ποδόσφαιρο έζησε μια από τις τραγικές στιγμές της ιστορίας του, με τον θάνατο του Γιάννη Κοσκινιάτη. Ο ποδοσφαιριστής του Διαγόρα αποφάσισε να βάλει τέλος στην ζωή του, ανήμερα του παιχνιδιού της ομάδας του με τον Ολυμπιακό από το οποίο είχε μείνει εκτός αποστολής…

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