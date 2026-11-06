 «Ημουν ένα μικρό κάθαρμα» - Η σύντροφος συνάντησε την ερωμένη και ο διεθνής ποδοσφαιριστής παραδέχθηκε τις απιστίες του - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

«Ημουν ένα μικρό κάθαρμα» - Η σύντροφος συνάντησε την ερωμένη και ο διεθνής ποδοσφαιριστής παραδέχθηκε τις απιστίες του

Ο Τζονατάν Κλος παραδέχθηκε την απιστία του
Ο Τζονατάν Κλος παραδέχθηκε την απιστία του / Φωτογραφία: Screebshot
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μια απιστία, μια τυχαία συνάντηση έξω από ένα νυχτερινό κέντρο και μια βιντεοκλήση που αποκάλυψε όσα προσπαθούσε να κρύψει - Και ένας ποδοσφαιριστής που παραδέχεται τα λάθη του.

Μια απρόσμενη και ιδιαίτερα αποκαλυπτική ιστορία από την προσωπική ζωή του μοιράστηκε ο Γάλλος διεθνής ποδοσφαιριστής Τζόναθαν Κλος αποκαλύπτοντας πώς μια βραδινή έξοδος με τη σύντροφό του, Πολίν, εξελίχθηκε σε μια εξαιρετικά άβολη συνάντηση που θα μπορούσε να είχε τινάξει τη σχέση τους στον αέρα.

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