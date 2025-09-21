 Serie A: Ο Πελεγκρίνι χάρισε τη νίκη με 1-0 στη Ρόμα απέναντι στη Λάτσιο - iefimerida.gr
Serie A: Ο Πελεγκρίνι χάρισε τη νίκη με 1-0 στη Ρόμα απέναντι στη Λάτσιο

Λάτσιο - Ρόμα 0-1
Λάτσιο - Ρόμα 0-1 / Φωτογραφία: ΑΡ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Ρόμα κέρδισε με 1-0 την Λάτσιο, για την 4η αγωνιστική της Serie A.

Ο Λορέντσο Πελεγκρίνι, που έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη σεζόν, είναι αυτός που υποχρέωσε σε ήττα εντός έδρας τη Λάτσιο, με το καθοριστικό του γκολ να φτάνει στο 38ο λεπτό.

Ο Κώστας Τσιμίκας πέρασε σαν αλλαγή στο 81’ στη θέση του Ανχελίνο.
 
Η Λάτσιο με τρεις ήττες σε τέσσερα ματς, χάνοντας τους Ντέλε-Μπασίρου και Ροβέλα λόγω τραυματισμών, είχε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει με τον Ντία στο 54ο λεπτό. Αργά στον αγώνα, ο Μπελαγιάν αποβλήθηκε (86’) για ένα άσχημο φάουλ στον Κονέ, ενώ το σουτ του Καταλντί στο 94ο λεπτό χτύπησε το δοκάρι. Ο Γκεντούζι αποβλήθηκε επίσης στις καθυστερήσεις (90/7)

