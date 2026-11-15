 Ο πατέρας του Ντόρσεϊ σχολίασε την υπόθεση Κόντσαρ: «Υπάρχουν πολλά πράγματα που ο κόσμος δεν ξέρει»
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Ο πατέρας του Ντόρσεϊ σχολίασε την υπόθεση Κόντσαρ: «Υπάρχουν πολλά πράγματα που ο κόσμος δεν ξέρει»

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Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με τη φανέλα του Ολυμπιακού / Φωτογραφία: Intime

Ο Ολυμπιακός ήρθε από το πουθενά αντιμέτωπος με ακόμα ένα πρόβλημα στο ενεργό ρόστερ του, το οποίο εντοπίζεται στον Τζον Κόντσαρ.

Ο Αμερικανός, μετέφερε στην πλευρά των ανθρώπων της ομάδας τον προβληματισμό του σχετικά με την ένταξή του στον σύλλογο και την αγωνιστική εικόνα του, με το ενδεχόμενο να αποχωρήσει οικειοθελώς να είναι ανοικτό. Μόλις 38 μέρες αφού πήρε μεταγραφή στον Πειραιά.

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