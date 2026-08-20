Ολυμπιακός: Ο πατέρας του Γκονζάλες αποθέωσε την επιλογή του γιου του -«Θα βρεθείς στη μεγαλύτερη βιτρίνα της Ευρώπης» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο πατέρας του Αρμάντο Γκονζάλες επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του γιου του στον Ολυμπιακό και εξήγησε γιατί οι Πειραιώτες αποτέλεσαν την ιδανική επιλογή για τον Μεξικανό φορ.

«Έκρηξη» ενθουσιασμού από τον πατέρα του Αρμάντο Γκονζάλες που θεωρεί σωστό βήμα στην καριέρα του γιου του το να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. «Το να πας εκεί σημαίνει ότι θα βρεθείς στη μεγαλύτερη βιτρίνα της Ευρώπης. Θα δουν περισσότεροι τον Αρμάντο εκεί παρά αν μείνει εδώ», τόνισε χαρακτηριστικά.

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Το «ναι» του Γκονζάλες στον Ολυμπιακό

Ο πατέρας του Αρμάντο Γκονζάλες επιβεβαίωσε ουσιαστικά τη συμφωνία του Μεξικανού επιθετικού με τον Ολυμπιακό, υπογραμμίζοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» αποτέλεσαν μια ξεχωριστή ευκαιρία για την καριέρα του Μεξικανού στράικερ.

Ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία για την απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του και να φορέσει τα ερυθρόλευκα.

Η συμφωνία με την Τσίβας για τη μεταγραφή

Η συμφωνία με την Τσίβας προβλέπει ποσό ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στη συμφωνία περιλαμβάνονται ακόμη 2 εκατομμύρια ευρώ ως μπόνους, καθώς και ποσοστό 20% επί ενδεχόμενης μεταπώλησης του ποδοσφαιριστή.

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Ο πατέρας του Γκονζάλες μίλησε για την επικείμενη μετακίνηση του γιου του στον Πειραιά και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ο 23χρονος επιθετικός επέλεξε τον Ολυμπιακό, παρά το γεγονός ότι αφήνει πίσω του έναν σύλλογο με τεράστια ιστορία στο Μεξικό.

«Θα είναι στη μεγαλύτερη βιτρίνα της Ευρώπης»

«Ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος που παίζει στην Ευρώπη και συνήθως στο Champions League. Όχι φέτος, αλλά πάντα αγωνίζεται στις διοργανώσεις της UEFA. Το να πας εκεί σημαίνει ότι θα βρεθείς στη μεγαλύτερη βιτρίνα της Ευρώπης. Θα δουν περισσότεροι τον Αρμάντο εκεί παρά αν μείνει εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Τσίβας και η απόφαση του Γκονζάλες

Παράλληλα, στάθηκε στο ειδικό βάρος που έχει η Τσίβας, τονίζοντας πως για να αποχωρήσει ο γιος του από τον σύλλογο του Μεξικού έπρεπε να παρουσιαστεί μια πραγματικά ξεχωριστή προοπτική.

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«Η Τσίβας είναι μια ομάδα με μεγάλη παράδοση, μεγάλη κληρονομιά και οπαδούς παντού. Έπρεπε λοιπόν να είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο για να φύγει ο γιος μου. Ο Αρμάντο είδε ότι ήταν κάτι ξεχωριστό και, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είπε το "ναι" επειδή τον θέλει ο Ολυμπιακός.

Τον θέλουν πολύ. Ήταν μια πραγματικά πολύ καλή πρόταση και είναι υπέροχο που το διοικητικό συμβούλιο της Τσίβας συμφώνησε επίσης σε όλη αυτή τη διαπραγμάτευση», πρόσθεσε.

Αποχαιρέτησε συμπαίκτες και οπαδούς στην Τσίβας

Ο Γκονζάλες έχει ήδη κάνει το πρώτο ουσιαστικό βήμα προς τη νέα σελίδα της καριέρας του, καθώς βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο της Τσίβας για να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του και το τεχνικό επιτελείο.

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Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, με αρκετούς φίλους της ομάδας να δίνουν το «παρών» προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τους ποδοσφαιριστή.