Ο Κώστας Παπανικολάου απομάκρυνε δύο παιδιά από τροχαίο για να μη δουν τη μητέρα τους τραυματισμένη - iefimerida.gr

Μπροστά σε ένα τροχαίο ατύχημα βρέθηκε, το βράδυ της Παρασκευής (19/9), στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο διεθνής παίκτης του Ολυμπιακού και αρχηγός της Εθνικής ομάδας Μπάσκετ, Κώστας Παπανικολάου.

Ο φιλικός αγώνας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Armani Milano είχε ολοκληρωθεί. Στο πάρκινγκ του κλειστού της Νέας Αλικαρνασσού, παίκτες, προπονητές και το ιατρικό επιτελείο υπέγραφαν αυτόγραφα στους φιλάθλους. Την ίδια στιγμή, λίγα μέτρα πιο πέρα, ένα αυτοκίνητο χτύπησε μια μητέρα μαζί με τα δύο παιδιά της, περίπου 6 ετών, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

O Kώστας Παπανικολάου απασχόλησε τα παιδιά

Το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού έσπευσε αμέσως να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στη σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα. Μαζί τους βρέθηκε και ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος φρόντισε να απομακρύνει τα δύο παιδιά από το σημείο του ατυχήματος, ώστε να μη γίνουν μάρτυρες της δύσκολης κατάστασης, ενώ οι γιατροί παρείχαν φροντίδα στη μητέρα τους και τη μετέφεραν στο ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η τοπική ιστοσελίδα patris.gr, για περισσότερα από 15 λεπτά ο Κώστας Παπανικολάου απασχολούσε τα δύο παιδιά κάνοντας τους ερωτήσεις γύρω από το μπάσκετ.

«Τι ομάδα είσαστε», «Ποιοι παίχτες σας αρέσουν», ήταν οι ερωτήσεις του διεθνή άσου των «ερυθρόλευκων» με τα παιδιά να απαντάνε «Ολυμπιακός», ενώ ως αγαπημένο παίχτη υπέδειξαν εκείνον.

Σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων τα παιδιά γνώριζαν για τον τραυματισμό της μητέρας τους όμως εκείνος τα διαβεβαίωνε ότι όλα θα πάνε καλά.