Europa League: Ο ΠΑΟΚ λύγισε στο φινάλε από τη Λιόν (4-2) -Οι παίκτες αφιέρωσαν τα γκολ στους αδικοχαμένους οπαδούς - iefimerida.gr

O ΠΑΟΚ των δέκα παικτών πάλεψε στη Γαλλία, λύγισε όμως στο φινάλε κόντρα στη Λιόν με 4-2, αλλά συνεχίζει κανονικά την πορεία του στα playoffs του Europa League.

Οι Θεσσαλονικείς ταξίδεψαν στη Γαλλία για να αντιμετωπίσουν τη Λιόν στην τελευταία αγωνιστική της League Phase μέσα σε βαρύ κλίμα μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, το οποίο κόστισε τη ζωή σε επτά φίλους του ΠΑΟΚ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρώτη καλή στιγμή στο ματς ήταν για τη Λιόν στο 16', με το σουτ του Μορέιρα έξω από την περιοχή, όμως η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Τσιφτσή.

Ωστόσο, τέσσερα λεπτά αργότερα, ο ΠΑΟΚ βρήκε δίχτυα, όταν ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε κόρνερ με πάσα στον Τάισον, εκείνος έδωσε πάλι στον Σέρβο, ο οποίος έβγαλε τη σέντρα και ο Γιακουμάκης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, χωρίς να πανηγυρίσει, παρά μόνο σήκωσε τα χέρια του ψηλά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση, και στο 33' ο 17χρονος Ιμπέρ μπήκε στην περιοχή από αριστερά και με το δεξί πλάσαρε για το 1-1.

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ιδανικά για την ομάδα του Λουτσέσκου, καθώς στο 40' ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα και ο ΠΑΟΚ έμεινε με δέκα παίκτες.

Στην επανάληψη, η Λιόν έκανε την ανατροπή στο 55΄, όταν ο Μερά εκτέλεσε με το δεξί από τα αριστερά της περιοχής και έγραψε το 2-1 για τους γηπεδούχους, όμως δέκα λεπτά αργότερα, αν και με παίκτη λιγότερο, ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο 66', Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το κόρνερ, ο Μεϊτέ πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στην γωνία της εστίας για το 2-2.

Στο 83' η Λιόν κέρδισε πέναλτι για μαρκάρισμα του Μιχαηλίδη στον Ιμπέρ, ο Κάραμπεκ εκτέλεσε, όμως δεν μπόρεσε να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του, καθώς η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Τσιφτσή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι γηπεδούχοι όμως κατάφεραν να βρεθούν μπροστά στο σκορ στο 89', με την άμυνα του ΠΑΟΚ να μην μπορεί να διώξει, ο Κάραμπεκ βρέθηκε σε θέση βολής για το 3-2, ενώ στο 90+3' ο Ροντρίγκεζ διαμόρφωσε το τελικό 4-2.