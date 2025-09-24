Europa League: Ο ΠΑΟΚ πλησίασε τη νίκη, αλλά κόλλησε στο 0-0 κόντρα στη Μακάμπι - iefimerida.gr

O ΠΑΟΚ είχε τις ευκαιρίες, αλλά έμεινε στο 0-0 κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα, με τους γηπεδούχους να έχουν την πρώτη ευκαιρία μόλις στο 4ο λεπτό, όταν ο Τάισον πήρε την κεφαλιά πάνω από τον Μισπάτι, αλλά το πλασέ του σε κενή εστία βρήκε στον Καμαρά και η μπάλα έφυγε σε κόρνερ.

Μετά από δύο λεπτά η Μακάμπι απάντησε σε αυτή την ευκαιρία, ο Αντράντερ εκτέλεσε το φάουλ, ο Πέρετζ έκανε το πλασέ από κοντά, η μπάλα όμως πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Στο 14', ο Κένι έκλεψε τη μπάλα, ο Ζίβκοβιτς έκανε το εξαιρετικό γύρισμα, αλλά η μπάλα δεν βρήκε κάποιον, ενώ στο 16' οι Θεσσαλονικείς είχαν νέα μεγάλη στιγμή, όταν ο Οζντόεφ γύρισε την μπάλα, ο Τάισον έκανε το σουτ στην κίνηση και η μπάλα κατέληξε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Στη συνέχεια ο Παβλένκα έσωσε δύο φορές τον ΠΑΟΚ, πρώτα στο 18' στο σουτ του Γέχεσκελ και έπειτα στο 21' μετά το λάθος στην άμυνα, το οποίο έδωσε την ευκαιρία στον Πέρετζ να κάνει το πλασέ, αλλά ο Τσέχος τερματοφύλακας απέκρουσε με το ένα χέρι.

Στο 37' οι Ισραηλινοί βρήκαν δίχτυα όταν ο Σλομό έδωσε στον Ρεβίβο, εκείνος στον Πέρετζ, ο οποίος σε κενή εστία έκανε το 0-1, όμως το γκολ ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ. Αυτό ωστόσο έδωσε ψυχολογία στον ΠΑΟΚ, ο οποίος επέμεινε στα τελευταία λεπτά και στο 45+1' είχε τεράστια ευκαιρία με την ωραία ενέργεια του Κωνσταντέλια. Ο Έλληνας διεθνής έκανε το πλασέ, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Μισπάτι, ο οποίος μπλόκαρε και κράτησε το 0-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ είχε μπει πιο δυναμικά, στο 54΄είχε μία καλή στιγμή όταν ο Κωνσταντέλιας πέρασε την πάσα, ο Ζίβκοβιτς δεν έκανε καλό κοντρόλ και κόπηκε πριν καν εκτελέσει.

Η Μακάμπι στο 65' έγινε ιδιαίτερα επικίνδυνη με τον Αντράντε, ο οποίος ευνοήθηκε από τις κόντρες, πλάσαρε, ο Παβλένκα όμως και πάλι απέκρουσε εντυπωσιακά.

Ο ΠΑΟΚ άγγιξε το δεύτερο γκολ στο 70', ο Καμαρά πήρε την κεφαλιά, ο Καμαρά της Μακάμπι προσπάθησε να διώξει, βρήκε τον Πέρετζ και η μπάλα απομακρύνθηκε.

Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν στην ευκαιρία στο 72', με τον Νταβιντά να κάνει το σουτ από την περιοχή, όμως η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι, ενώ στο 74' ο Ζίβκοβιτς έκανε το γύρισμα, αλλά οι Τσάλοφ και Ντεσπόντοφ δεν πρόλαβαν.

Στο 90' ο ΠΑΟΚ είχε ακόμα μία ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, ο Ιβανούσετς γύρισε στον Τσάλοφ, εκείνος έκανε το πλασέ, αλλά ο Μισπάτι μπλόκαρε, ενώ στο 90+3' το έκανε ξανά.

Ο Ιβανούσετς έδωσε στον Καμαρά, ο τερματοφύλακας όμως των Ισραηλινών απέκρουσε και πάλι και το ματς έληξε 0-0.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (66’ Καμαρά), Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας (86’ Ιβανούσετς), Ζίβκοβιτς, Τάισον (66’ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης (72’ Τσάλοφ)



ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Ζάρκο Λάζετιτς): Μισπάτι, Ασαντέ, Σλόμο, Καμαρά, Ρεβίβο, Μπέλιτς, Πέρετζ, Σισοκό (73’ Νόι), Ντάβιντα (73’ Βαρέλα), Γέχεζκελ (89’ Μαντμόν), Αντράντε (90’+2’ Σαχάρ)