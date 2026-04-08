Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στους τελικούς του FIBA Europe Cup -«Γλυκιά» ήττα από την Μούρθια με 89-85 - iefimerida.gr

Το «εισιτήριο» στους τελικούς του FIBA Europe Cup πήρε για δεύτερη διαδοχική χρονιά ο ΠΑΟΚ.

Οι Θεσσαλονικείς υπερασπίστηκαν στο "Palacio de los Deportes" το +6 του πρώτου ημιτελικού και παρά την ήττα τους με 89-85 στον δεύτερο προκρίθηκαν στις μάχες για το τρόπαιο, το οποίο θα διεκδικήσουν -όπως και πέρυσι- απέναντι στην υπερασπίστρια του τίτλου Μπιλμπάο.

Οι τελικοί του FIBA Europe Cup θα διεξαχθούν στις 22 και στις 29 Απριλίου.