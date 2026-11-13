Ο ΠΑΟΚ «έδεσε» Ντεσπόντοφ ως το 2029 -Στην αποστολή για το φιλικό με Παρτίζαν

Ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία για την επέκταση της συμφωνίας με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ ως το 2029.

Μπορεί να μετράει αντίστροφα όσον αφορά την επιστροφή του στα γήπεδα ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ωστόσο η διοίκηση του ΠΑΟΚ φρόντισε να του δείξει την εμπιστοσύνη και την πίστη της.

Οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία για να συνεχίσουν την κοινή τους πορεία, με την επέκταση της συνεργασίας τους να φτάνει ως το 2029.

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Ο 29χρονος εξτρέμ ήρθε σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο, διάρκειας δύο ετών και θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, με τους Θεσσαλονικείς να δείχνουν έμπρακτα πόσο πιστεύουν στην αξία του παίκτη.

Ο τραυματισμός του Ντεσπόντοφ τον άφησε πίσω στο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά στον ΠΑΟΚ προφανώς θεωρούν ότι έχει πολλά να δώσει στη νομάδα με την επιστροφή του. Σε μία κίνηση που έρχεται αμέσως μετά από αυτήν του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος θα συνεχίσει να είναι αρχηγός της ομάδας για τα επόμενα χρόνια.

Με Ντεσπόντοφ η αποστολή για το φιλικό με την Παρτίζαν

Οκτώ μήνες περίπου πέρασαν από τότε που ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συμπεριλήφθηκε σε αποστολή του ΠΑΟΚ. Μετά από αυτό το διάστημα, ο Βούλγαρος είναι στην αποστολή του Αλέσιο Λίσι για τη φιλική αναμέτρηση με την Παρτίζαν, στην οποία περιλαμβάνονται επίσης και πολλά από τα παιδιά των ακαδημιών της ομάδας.

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Η αποστολή του ΠΑΟΚ για το φιλικό με την Παρτίζαν: Τσιφτσής, Μπαλωμένος, Μπελερής, Κένι, Ελουστόντο, Κόστα, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Σανταμαρία, Λουσέ, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Σορετίρε, Ντεσπόντοφ, Χατσίδης, Εντιαγέ, Τσιότας, Κακάλης, Παπαδόπουλος, Νικηφόρος και Λιάκος.