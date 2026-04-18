Super League: Μεγάλο διπλό ο Πανσερραϊκός στο Αγρίνιο (2-3) έβαλε… φωτιά στη μάχη για την παραμονή [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο «τελειωμένος» πριν από λίγο καιρό, Πανσερραϊκός, πέτυχε μεγάλο «διπλό» στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των play out της Super League.

Με το υπέρ του 3-2, έβαλε... φωτιά στη μάχη της παραμονής καθώς άφησε πίσω του έναν βαθμό τη Λάρισα και δύο τον Αστέρα Τρίπολης.

Νωρίς-νωρίς άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση, με τους γηπεδούχους να παίρνουν το προβάδισμα (1-0). «Δράστης» στο 9', με απίθανη απευθείας εκτέλεση φάουλ, ήταν ο Μπουχαλάκης, ο οποίος δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Τιναλίνι.

Ο Πανσερραϊκός αντέδρασε και πριν συμπληρωθεί μισή ώρα αγώνα (25') έφτασε στην ισοφάριση με το δυνατό σουτ του Ριέρα έξω από την περιοχή. Η ομάδα του Σαραγόσα δεν σταμάτησε εκεί. Επιδίωξε και δεύτερο γκολ πριν κλείσει το πρώτο μέρος και δικαιώθηκε για την επιμονή της με τον Τεϊσέιρα στο 37'. Ο 36χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός αξιοποίησε την εξαιρετική ασίστ του Ίβαν, μπήκε στην περιοχή και «εκτέλεσε» με τον αριστερό τον Κουτσερένκο, για την ανατροπή των Σερραίων (2-1).

Ο ίδιος παίκτης με την έναρξη του β' μέρους (48') βρήκε ξανά δίχτυα για δεύτερη φορά, έδωσε... αέρα δύο τερμάτων στο συγκρότημα του Ζεράρ Σαραγόσα και στο υπόλοιπο της αναμέτρησης δεν κινδύνευσε καθόλου. Οι Σερραίοι εκμεταλλεύτηκαν με τον ιδανικότερο τρόπο την ήττα της ΑΕΛ στο Περιστέρι και το 0-0 του Αστέρα με την Κηφισιά και, πλέον, με την ψυχολογία στα ύψη θα επιδιώξουν στη συνέχεια να ολοκληρώσουν το... θαύμα.

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (79' Μπρέγκου), Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος (71' Γκαρσία), Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ματσάν, Ρόσα (71' Σμυρλής), Άλεξιτς (55' Λομπάτο), Μπάντζι (79' Αγκίρε)

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Βόλνεϊ, Γκελασβίλι, Κάλινιν, Τσαούσης, Σαλάμ (55' Δοϊρανλής), Ομεόνγκα, Ριέρα (87' Μπρουκς), Τεϊσέιρα (87' Καρέλης), Ίβαν (71' Μασκανάκης)



Ισόπαλος ο Αστέρας στην Κηφισιά

Την ίδια ώρα, ο Αστέρας Τρίπολης πήρε έναν βαθμό από την άνετη -προς το παρόν- βαθμολογικά Κηφισιά με ένα «στείρο» 0-0

Η βαθμολογία στα play out