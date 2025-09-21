Super League 2: Με Παπαγεωργίου ο Πανιώνιος κέρδισε την Athens Kallithea 1-0 και πήρε την πρώτη νίκη για φέτος - iefimerida.gr

Το γκολ του Παπαγεωργίου (15΄) αποδείχθηκε αρκετό στο Πανιώνιο, για να νικήσει (1-0) την Athens Kallithea και να πανηγυρίσει την πρώτη του επιτυχία στη φετινή Super League 2.

Επίσης στο 35′ σε απευθείας εκτέλεσή του, η μπάλα αποκρούστηκε από τον Παπαδόπουλο και στο οριζόντιο δοκάρι.



Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Ζούλιας, Αυλωνίτης, Κιάκος, Μπεχαράνο (90′ Μπελμόντ), Στούπης, Φαν Ντερ Βάτερ (81′ Κρητικός), Γιακόβλεφ (90′ Γιένσεν), Παπαγεωργίου (64′ Τσέργας), Μωραΐτης (64′ Βοΐλης).



Athens Kallithea(Μπράτσος): Παπαδόπουλος, Ματίγια (76′ Γερολέμου), Σαρδέλης (59′ Γκολφίνος), Γρίβας (81′ Βασιλόγιαννης), Ινσούα, Σωτηράκος (46′ Πασαλίδης), Μεταξάς, Σαταριάνο, Γκέζος, Ντεντάκης, Παϊσάο (46′ Καντίγιο)