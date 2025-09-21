Super League 2: Με Παπαγεωργίου ο Πανιώνιος κέρδισε την Athens Kallithea 1-0 και πήρε την πρώτη νίκη για φέτος - iefimerida.gr

Το γκολ του Παπαγεωργίου (15΄) αποδείχθηκε αρκετό στο Πανιώνιο, για να νικήσει (1-0) την Athens Kallithea και να πανηγυρίσει την πρώτη του επιτυχία στη φετινή Super League 2.
Επίσης στο 35′ σε απευθείας εκτέλεσή του, η μπάλα αποκρούστηκε από τον Παπαδόπουλο και στο οριζόντιο δοκάρι.
Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Ζούλιας, Αυλωνίτης, Κιάκος, Μπεχαράνο (90′ Μπελμόντ), Στούπης, Φαν Ντερ Βάτερ (81′ Κρητικός), Γιακόβλεφ (90′ Γιένσεν), Παπαγεωργίου (64′ Τσέργας), Μωραΐτης (64′ Βοΐλης).
Athens Kallithea(Μπράτσος): Παπαδόπουλος, Ματίγια (76′ Γερολέμου), Σαρδέλης (59′ Γκολφίνος), Γρίβας (81′ Βασιλόγιαννης), Ινσούα, Σωτηράκος (46′ Πασαλίδης), Μεταξάς, Σαταριάνο, Γκέζος, Ντεντάκης, Παϊσάο (46′ Καντίγιο)
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο