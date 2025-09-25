Europa League: Με το δεξί στη League Phase ο Παναθηναϊκός -Διέλυσε 4-1 την Γιουνγκ Μπόις με χατ τρικ του Ζαρουρί - iefimerida.gr

Ο Παναθηναϊκός με χατ τρικ του Ζαρουρί και τρία γκολ από το πρώτο εικοσάλεπτο, επικράτησε της Γιουνγκ Μπόις με 4-1 στην Ελβετία, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Εuropa League.

Η Γιουνγκ Μπόις υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό στην Βέρνη και η ομάδα του Χρήστου Κόντη, η οποία ξεκίνησε με αρκετές αλλαγές, είχε την πρώτη της ευκαιρία μόλις στο 2ο λεπτό. Οι Τετέ και Κώτσιρας συνεργάστηκαν, η μπάλα έφτασε στον Σφιντέρσκι, εκείνος καθυστέρησε να κάνει το πλασέ και τον πρόλαβε ο Ζουκρού.

Οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 6' με τον Μάλε να φεύγει στην πλάτη της άμυνας, αλλά ο Λαφόν ήταν εκεί για να τον σταματήσει.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ, όταν ο Μπακασέτας έδωσε στον Ζαρουρί, αυτός έκανε τη σέντρα η οποία βρήκε τον Τετέ, ο Βραζιλιάνος γύρισε τη μπάλα στον Σφιντέρσκι και με ένα ωραίο τελείωμα έγραψε το 0-1.

Στο 13' οι «πράσινοι» βρήκαν και δεύτερη φορά δίχτυα μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ρενάτο Σάντσες, ο Ζαρουρί πήρε τη μπάλα και με το δεξί έκανε το 0-2, ενώ στο 15' οι γηπεδούχοι σκόραραν με τον Μπεντιά, το γκολ όμως ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ.

Μέσα σε 19 λεπτά, ο Παναθηναϊκός βρήκε και τρίτο γκολ, όταν ο Μπακασέτας έκανε ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, ο τερματοφύλακας των Ελβετών έδιωξε, όμως εκεί ήταν ο Ζαρουρί ο οποίος με πλασέ πέτυχε το 0-3.

Η Γιουνγκ Μπόις μείωσε τη διαφορά στο 25', όταν Ρενάτο δεν πρόλαβε τον Τζάνκο που πήρε την μπάλα από τον Μάλες, ο Λαφόν ήταν έξω από την εστία και ο μπακ των γηπεδούχων με πλασέ έκανε το 1-3.

Το γκολ έδωσε ψυχολογία στους Ελβετούς, οι οποίοι είχαν μία καλή στιγμή στο 37', όταν ο Μπεντιά έδωσε στον Μοντέιρο, εκείνος σπατάλησε την ευκαιρία μέσα από την περιοχή και έστειλε τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Λαφόν.

Τρία λεπτά μετά, ο Χατζάμ έβγαλε τη σέντρα από αριστερά, ο Μάλες βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι, σούταρε αλλά η μπάλα πέρασε εκτός και το 1-3 παρέμεινε μέχρι τη λήξη του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο ημίχρονο και στο 59', ο Σφιντέρσκι έδωσε στον Μπακασέτα, αλλά το δεξί του πλασέ μπλόκαρε ο Κέλερ, ενώ στο 65΄ο Έλληνας διεθνής σημάδεψε το δεξί δοκάρι της εστίας των Ελβετών.

Ωστόσο στο 68', οι «πράσινοι» κλείδωσαν τη νίκη, έπειτα από την εξαιρετική σέντρα του Κώτσιρα που βρήκε τον Ζαρουρί και ο Μαροκινός με ένα επίσης εξαιρετικό τελείωμα, πέτυχε χατ τρικ και διαμόρφωσε το τελικό 1-4.

ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ: Κέλερ, Τζάνκο (77′ Άντριους), Ζουκρού, Μπενίτο, Χατζάμ, Μάλες, Γκιγκόβιτς (67′ Ραβέλοσον), Φερνάντες, Μοντέιρο (66′ Κόλεϊ), Μπεντιά (66′ Κόρντοβα), Φάσναχτ (77′ Πεχ)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Μπακασέτας (84′ Ταμπόρδα), Σιώπης, Σάντσες (77′ Τσιριβέγια), Τετέ (77′ Καλάμπρια), Σβιντέρσκι (70′ Ντέσερς), Ζαρουρί (71′ Κυριακόπουλος)