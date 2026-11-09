Το στέμμα της Super League που αλλάζει διαρκώς χέρια -Ο Παναθηναϊκός το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα - iefimerida.gr

Ο πρωτοπόρος της Super League, Παναθηναϊκός προσπέρασε πλέον τον Ολυμπιακό στις πιθανότητες κατάκτησης του πρωταθλήματος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Football Meets Data.

Αγωνιστική με αγωνιστική τα δεδομένα αλλάζουν, αλλά η κορυφή παραμένει πράσινη στη Super League. Η «μάχη» του τίτλου αποκτά πλέον νέο ενδιαφέρον, με τον Παναθηναϊκό να περνά στην pole position και τους διώκτες του να... χάνουν έδαφος, σύμφωνα με το Football Meets Data.

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Ο Παναθηναϊκός πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα

Μέχρι πρότινος, ο Ολυμπιακός ήταν το φαβορί για το πρωτάθλημα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Football Meets Data ωστόσο τα δεδομένα άλλαξαν με την ολοκλήρωση της 10ης αγωνιστικής και ο Παναθηναϊκός που έχει να κατακτήσει τον τίτλο από τη σεζόν 2009/10, είναι το πρώτο φαβορί.

Οι «πράσινοι» που φιγουράρουν για μια ακόμη αγωνιστική στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά το μεγάλο και... δραματικό διπλό στη Θεσσαλονίκη επί του Ηρακλή, συγκεντρώνουν πιθανότητες 43%. Μάλιστα, το ποσοστό τους παρουσιάζει άνοδο επτά μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

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Δεύτερο φαβορί ο Ολυμπιακός, τρίτο η ΑΕΚ - Στα χαμηλά ο ΠΑΟΚ

Στον αντίποδα, ο δεύτερος της βαθμολογίας Ολυμπιακός (στο -4 από τον Παναθηναϊκό) έχασε σημαντικό έδαφος μετά το 1-1 με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τις πιθανότητές του να υποχωρούν κατά εννέα ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας πλέον στο 36%

Στην τρίτη θέση ακολουθεί η περυσινή πρωταθλήτρια, ΑΕΚ με 17%, έχοντας κερδίσει δύο μονάδες μετά τη νίκη με 2-1 επί του Λεβαδειακού. Η «Ένωση» βρίσκεται στο -7 από την κορυφή και στην τρίτη θέση, αλλά έχει και έναν αγώνα λιγότερο.

Όσο για τον ΠΑΟΚ, παρά τον βαθμό που απέσπασε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, παραμένει αρκετά χαμηλά στις σχετικές εκτιμήσεις. Ο «δικέφαλος του βορρά» συγκεντρώνει μόλις 4% πιθανότητες κατάκτησης του πρωταθλήματος, καθώς βρίσκεται στο -8 από την πρώτη θέση.