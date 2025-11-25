Euroleague: Πάτησε... γκάζι ο Παναθηναϊκός και διέλυσε την Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς (91-69) - iefimerida.gr

Με δύο εκπληκτικά δεκάλεπτα, ο Παναθηναϊκός διέλυσε την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς (91-69) και ανέβασε στο 9-4 το ρεκόρ του στην Euroleague.

Ουσιαστικά, ο Παναθηναϊκός… ίδρωσε απόψε μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο, διάστημα κατά το οποίο δέχθηκε 31 πόντους από την Παρτιζάν των μηδέν λαθών.

Ωστόσο, με το… καλησπέρα της δεύτερης περιόδου και με την άμυνα να κάνει την εμφάνισή της στο παρκέ, οι «πράσινοι» περιόρισαν τους αντιπάλους στους 13 πόντους και όχι μόνο πήραν το προβάδισμα, αλλά «τάισαν» με αυτοπεποίθηση την επίθεσή τους, μετατρέποντας πρόωρα σε… περίπατο την αναμέτρηση.

Για την… Ιστορία, η Παρτιζάν έμεινε στους 6 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, ενώ από το 24΄το επόμενο καλάθι της σημειώθηκε στο 33΄!

Πρωταγωνιστής του «τριφυλλιού» ο συνήθης-ύποπτος Κέντρικ Ναν, με 26 πόντους, με τον Κένεθ Φαρίντ να αγγίζει το νταμπλ νταμπλ (12π., 7ρ.), τον Τζέριαν Γκραντ να διακρίνεται και πάλι σε άμυνα και επίθεση (8π.) και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να μπαίνει και αυτός στην εξίσωση στα 20 λεπτά που έμεινε στο παρκέ (13π.). Τρομερή δουλειά από τον Χουάντσο Ερνανγνκόμεθ στον τομέα των ριμπάουντ, με τον Ισπανό να μαζεύει 15(!), ενώ τη διαφορά έκανε για ακόμη μία φορά ο αρχηγός Κώστας Σλούκας με 7 πόντους και 10 ασίστ!

Εκτός έμειναν οι τραυματίες Τσεντί Όσμαν, Όμερ Γιούρτσεβεν, Ματίας Λεσόρ, Ρίσον Χολμς και ο ανέτοιμος Βασίλης Τολιόπουλος.

Από την Παρτιζάν, που παρατάχθηκε χωρίς τους Κάρλικ Τζόουνς, Μάριο Νάκιτς και Άριαν Λάκιτς, πάλεψε ο Στέρλινγκ Μπράουν με 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 27-31, 48-44, 73-50, 91-69

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λοτερμόζερ, Λάτισεβς, Μπαένα

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 5 (1), Καλαϊτζάκης, Σλούκας 7 (1), Ρογκαβόπουλος 13 (1), Σαμοντούροβ 3, Γκραντ 8, Κουζέλογλου, Ναν 26 (3), Φαρίντ 12, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 8, Μήτογλου 9 (1)

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς): Μίλτον 9, Μούρινεν, Ουάσινγκτον 8, Οσετκόφσκι 4, Μαρίνκοβιτς 4, Ποκουσέβσκι 4, Μπράουν 16 (3), Μπόνγκα 6, Πάρκερ 7 (1), Φερνάντο 9, Καλάθης, Τζόουνς 2