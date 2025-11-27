Europa League: Ο Παναθηναϊκός πήρε πολύτιμη νίκη με υπογραφή Καλάμπρια, 2-1 τη Στουρμ Γκρατς - iefimerida.gr

Ο Παναθηναϊκός έκανε την ανατροπή και επικράτησε με 2-1 της Στουρμ Γκρατς, με τον Καλάμπρια να χαρίζει μια πολύτιμη νίκη στην ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι «πράσινοι» φιλοξένησαν στο ΟΑΚΑ τη Στουρμ Γκρατς, με το ματς να μην έχει κάποια ιδιαίτερη φάση μέχρι και το 19', όταν και ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ.

Ο Καλάμπρια έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα έφτασε στον Ζαρουρί, αυτός έδωσε μία εξαιρετική πάσα, με τον Σβιντέρσκι να κάνει την κεφαλιά και να γράφει το 1-0.

Στο 22', ο Ζαρουρί επιχείρησε ένα σουτ έξω από την περιοχή μετά το γύρισμα του Τζούρισιτς, όμως έστειλε την μπάλα άουτ, ενώ οι Αυστριακοί από την πλευρά τους απείλησαν στο 30', με τον Γιατά να σουτάρει έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, αλλά η μπάλα κόντραρε.

Αν και ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο στο ματς, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης στο 34', με το απίθανο σουτ του Κιτεϊσβίλι έξω από την περιοχή, με τον Ντραγκόφσκι να μην μπορεί να αντιδράσει.

Στην επανάληψη, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ξεκίνησε με μία μεγάλη ευκαιρία, όταν στο 49' ο Σφιντέρσκι με εξαιρετική κεφαλιά πλησίασε το 2-1, ο Κρίστενσεν όμως έκανε σωτήρια επέμβαση και έδιωξε σε κόρνερ.

Στο 74', ο Νταβίντε Καλάμπρια με απίθανη ενέργεια απέφυγε τον αντίπαλό του και με εξαιρετικό τελείωμα έγραψε το 2-1, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και κάπως έτσι του χάρισε μία σημαντική νίκη.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια (80′ Κώτσηρας), Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά, Τζούριτσιτς, Τσέριν, Μπακασέτας (85′ Μλαντένοβιτς), Ζαρουρί, Τετέ (65′ Τσιριβέγια), Σβιντέρσκι (66′ Πάντοβιτς)



ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ: Κρίστενσεν, Μίτσελ (45′ Μάλιτς), Άιβου, Γκέιρχοφερ, Κάριτς, Στάνκοβιτς, Τσουγκουανί, Ρόζγκα (61′ Χόρβατ), Κιτεϊσβίλι, Μαλόουν (61' Καγιόμπο), Τζάτα