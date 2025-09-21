Ο παίκτης που όλοι πίστεψαν ότι θα γράψει ιστορία στα ελληνικά παρκέ - iefimerida.gr

Αν και στέριωσε λιγότερα από δυο χρόνια στην Ελλάδα, ο θρυλικός «Mr Band-Aid» πρόλαβε να γράψει ιστορία (εντός κι εκτός παρκέ).

Με τεράστιο ταλέντο και φοβερή έφεση στο σκοράρισμα, ο Τσίβους συνδύασε μπάσκετ και σπουδές δημοσιογραφίας.

Έγραψε τέτοια ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Μιζούρι, ώστε εκείνο απέσυρε προς τιμήν του τη φανέλα με το «3» το 2019.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ.