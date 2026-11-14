 Ποιος είναι ο παίκτης που πέτυχε τρία γκολ μέσα σε 21 λεπτά κόντρα στην Ελλάδα
ΣΠΟΡ

Ποιος είναι ο παίκτης που πέτυχε τρία γκολ μέσα σε 21 λεπτά κόντρα στην Ελλάδα

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Ο Τιτζάνι Ράιντερς στο Ολλανδία - Ελλάδα στο Nations League
Ο Τιτζάνι Ράιντερς στο Ολλανδία - Ελλάδα στο Nations League/Φωτογραφία:AP

Ο Τιτζάνι Ράιντερς χρειάστηκε μόλις 21 λεπτά για να πετύχει χατ τρικ απέναντι στην Εθνική Ελλάδας. Ποιος είναι όμως ο 28χρονος Ολλανδός χαφ που εξελίχθηκε σε εφιάλτη για την ελληνική άμυνα;

Η Εθνική Ελλάδας έζησε ένα από τα πιο εφιαλτικά - ντροπιαστικά βράδια της ιστορίας της στο Άμστερνταμ, όπου και διασύρθηκε με 7-0 από την Ολλανδία για την πέμπτη αγωνιστική της League A του Nations League. Οι «οράνιε» δεν έδειξαν έλεος, η «γαλανόλευκη» δεν μπόρεσε ποτέ να συνέλθει ή έστω να κρατήσει το σκορ σε χαμηλά επίπεδα, γνωρίζοντας την τρίτη πιο βαριά ήττα της ιστορίας της.

Διαβάστε περισσότερα εδώ﻿

Ακολουθήστε το iefimerida στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ποδοσφαιριστής Ποδόσφαιρο ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Εθνική Ελλάδος Εθνική Ελλάδας nations league

Ροή ειδήσεων

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Περισσότερα