Ποιος είναι ο παίκτης που πέτυχε τρία γκολ μέσα σε 21 λεπτά κόντρα στην Ελλάδα

Ο Τιτζάνι Ράιντερς χρειάστηκε μόλις 21 λεπτά για να πετύχει χατ τρικ απέναντι στην Εθνική Ελλάδας. Ποιος είναι όμως ο 28χρονος Ολλανδός χαφ που εξελίχθηκε σε εφιάλτη για την ελληνική άμυνα;

Η Εθνική Ελλάδας έζησε ένα από τα πιο εφιαλτικά - ντροπιαστικά βράδια της ιστορίας της στο Άμστερνταμ, όπου και διασύρθηκε με 7-0 από την Ολλανδία για την πέμπτη αγωνιστική της League A του Nations League. Οι «οράνιε» δεν έδειξαν έλεος, η «γαλανόλευκη» δεν μπόρεσε ποτέ να συνέλθει ή έστω να κρατήσει το σκορ σε χαμηλά επίπεδα, γνωρίζοντας την τρίτη πιο βαριά ήττα της ιστορίας της.

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