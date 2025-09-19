Ο οπαδός που δεν κουρεύεται αν δεν... κερδίσει η ομάδα του συνεχίζει ακάθεκτος [βίντεο] - iefimerida.gr

Ένας οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραμένει ακούρευτος μέχρι να κερδίσει πέντε σερί αγώνες η ομάδα του και κοντεύει να... σβήσει κεράκια γενεθλίων, φτάνοντας στην 348η μέρα.

Ο Φρανκ Άιλετ ξεκίνησε αυτό το «challenge» στις 6 Οκτωβρίου του 2024, όπου και το μοιράστηκε στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram, κι έκτοτε μακραίνει τα μαλλιά του συνεχώς. Ο οπαδός έχει γίνει viral αρκετό καιρό τώρα αλλά πλέον φτάνει να αφήσει τους κουρείς χωρίς δουλειά.

Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ δεν έχει καταφέρει να φτάσει καν κοντά στο να αποσπάσει πέντε σερί νίκες από την έναρξη, σχεδόν, της περσινής σεζόν.

Δείτε εδώ την απίστευτη ιστορία.