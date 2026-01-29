Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να εκτοξευτεί και πλησιάζει τις μεγάλες ομάδες του Champions League - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός άλωσε το Άμστερνταμ, επικρατώντας 2-1 του Άγιαξ και πέτυχε μια ιστορική πρόκριση στα playoffs του Champions League, όντας η πρώτη ελληνική ομάδα που το καταφέρνει, στη δεύτερη σεζόν του νέου format της διοργάνωσης.
Οι «ερυθρόλευκοι» θα μάθουν το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1) τον αντίπαλο τους στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με τις υποψήφιες ομάδες, να είναι η Αταλάντα και η Λεβερκούζεν.
