Ολυμπιακός-Ντουμπάι 101-72: Ο Φουρνιέ «σεληνιάστηκε» και ο πρωταθλητής Ευρώπης την... ισοπέδωσε! [βίντεο]

Με τον… σεληνιασμένο Εβάν Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε την Ντουμπάι (101-72) στην 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός «έπρεπε» να κερδίσει για να επιστρέψει στις νίκες, ο Εβάν Φουρνιέ εμφανίστηκε πιο έτοιμος από ποτέ.

Ο Γάλλος ισοπέδωσε με μια τρομερή εμφάνιση την Ντουμπάι και οι Πειραιώτες θύμισαν σε όλους ότι το επιθετικό ταλέντο του πρωταθλητή Ευρώπης και το μέταλλό του, παρά τις απουσίες και τους τραυματισμούς, δεν πρέπει να ξεχνιέται.

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Το φινάλε βρήκε τον Φουρνιέ να μετράει 28 πόντους με 4/6 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ, έχοντας από κοντά και τον 20άρη Βεζένκοφ που έγινε πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στην EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός μετράει πλέον ρεκόρ 8-3, αφήνοντας πίσω την ομάδα των Εμιράτων, στο 7-4.

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Ξέσπασμα Φουρνιέ και Ολυμπιακού από το ημίχρονο

Ο Μπαρτζώκας προχώρησε σε διαφοροποίηση της αρχικής πεντάδας με τον Τζόσεφ, αντί του Μίλερ ΜακΙντάιρ. Ο Ολυμπιακός είχε καλό ρυθμό στην επίθεση, βρήκε σκορ στο transition, με τους Βεζένκοφ και Φουρνιέ να τον οδηγούν, αλλά έδωσε ελεύθερα σουτ στην Ντουμπάι που ξεκίνησε με τρία τρίποντα (13-9, 5').

Ο Τζόσεφ ήταν πολύ επιθετικός και επιδραστικός, με τον Βεζένκοφ να γίνεται νωρίς διψήφιος και τον Ολυμπιακό να θυμάται τον καλό του εαυτό στην παραγωγικότητα (23-16, 8').

Ο κόουτς του Ολυμπιακού παρέταξε μια πολύ πιο αμυντική πεντάδα στη 2nd unit, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν λύσεις με τα σουτ του Εντζάι και τις εμπνεύσεις του Γουόρντ, φτάνοντας στο +11 (37-26, 15'). Οι «μάχες» του Τζόουνς με τον Καμπενγκέλε κέντρισαν το ενδιαφέρον στα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου, με τον Γουόρντ (45-35, 17') ξανά να δίνει λύσεις επιθετικά και τον Μπαρτζώκα να επαναφέρει τον Φουρνιέ ένεκα των φάουλ.

One man show του Φουρνιέ

Ο Γάλλος όμως ήταν σε τρελά κέφια και ο Ολυμπιακός ξαφνικά βρήκε το χέρι του από την περίμετρο, σε αντίθεση με τα μέχρι τώρα πεπραγμένα του στην EuroLeague. Με 6/10 τρίποντα οι γηπεδούχοι έφτασα στο 55-41 (19'), διαφορά με την οποία πήγαν στα αποδυτήρια.

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Το σόου του Φουρνιέ συνεχίστηκε και στο δεύτερο μέρος. Ο Γάλλος σκόραρε διαδοχικούς πόντους, εκτοξεύοντας τη διαφορά, με τον Ολυμπιακό να φτάνει στο +20 (69-49, 24'), χτυπώντας κάθε αδυναμία στην άμυνα της Ντουμπάι.

Πώς να γίνει διαφορετικά άλλωστε, όταν ο Ολυμπιακός σούταρε 10/14 τρίποντα σε 26 λεπτά παιχνιδιού. Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με 78-51 (27') και φυσικά δεν κοίταξαν πίσω. Το επιθετικό… πάρτι που είχε στηθεί έβαλε για τα καλά τον κόσμο στο παιχνίδι, με τη διαφορά να ξεπερνάει τους 30 (88-56, 30').

Με τον Τζόσεφ να δίνει και αυτός πολύτιμες λύσεις και να αποθεώνεται, σε ένα απίθανο σόου που έδωσε αυτός και οι συμπαίκτες του, στη Sunel Arena.

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Τα υπόλοιπα ήταν τυπική διαδικασία, με τον Ολυμπιακό να έχει στο μυαλό του και την αναμέτρηση της προσεχούς Κυριακής απέναντι στον Άρη, για την Basket League.

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 57-43, 88-56, 101-72.