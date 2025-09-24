Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Πρεμιέρα με νίκη για τον Ολυμπιακό - Επικράτησε του Aστέρα AKTOR με 2-1 - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός με πρωταγωνιστή τον Μεχντί Ταρέμι, έφυγε με νίκη 2-1 από την Τρίπολη, στην 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

O Αστέρας AKTOR υποδέχτηκε τον Ολυμπιακό στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανοίγει το σκορ στο 13ο λεπτό. Ο Ταρέμι κέρδισε το πέναλτι μετά από μαρκάρισμα του Σίπσιτς, ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση και άνοιξε το σκορ στην Τρίπολη.

Σε διάστημα πέντε λεπτών, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν και δεύτερο γκολ με τον εξαιρετικό Μεχντί Ταρέμι, ο οποίος πήρε τη μπάλα από τη σέντρα του Καμπελά και με αριστερό σουτ, έκανε το 0-2.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους ήρθε στο 30', όταν ο Άλχο έκανε τη σέντρα, ο Χαραλαμπόγλου πήρε τη μπάλα και με προβολή την έστειλε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Πασχαλάκη.

Με τον Ολυμπιακό να έχει τον έλεγχο στο ματς και τον Αστέρα να μην μπορεί να τον απειλήσει, το πρώτο ημίχρονο έληξε με 0-2.

Η πρώτη απειλή στο δεύτερο μέρος ήταν από πλευράς Ολυμπιακού, με τον Γιαζίτζι να σουτάρει εντός περιοχής, αλλά ο Κακαδιάρης τον σταμάτησε. Οι Αρκάδες στο 55' απάντησαν με τον Εμμανουηλίδη, όμως ο τερματοφύλακας των «ερυθρολεύκων» απέκρουσε, ενώ ο ίδιος στο 67' με πλασέ έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Mετά από αρκετή ώρα, ο Ολυμπιακός βρέθηκε κοντά στο τρίτο γκολ στο 80' με τον Ελ Κααμπί ο οποίος όμως μετά το γύρισμα του Ποντένσε, έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία του Κακαδιάρη.

Ο Αστέρας κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στο 90+4' με τον Εμμανουηλίδη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τον χώρο και εκτός περιοχής σούταρε και διαμόρφωσε το τελικό 1-2.

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR: Κακαδιάρης, Σίπσιτς, Καστάνο (46′ Μουνιόθ), Τριανταφυλόπουλος, Άλχο, Πομόνης, Γιαμπλόνσκι (46′ Γκονσάλες), Αλμύρας (67′ Αλάγκμπε), Μπαρτόλο (46′ Καλτσάς), Εμμανουηλίδης, Χαραλαμπόγλου (67′ Τζοακίνι)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Πασχαλάκης, Καλογερόπουλος (66′ Κοστίνια), Μπιανκόν, Μάνσα, Μπρούνο, Γκαρθία (77′ Λιατσικούρας), Νασιμέντο (65′ Έσε), Γιαζίτζι (77′ Ελ Κααμπί), Καμπελά (66′ Ποντένσε), Πνευμονίδης, Ταρέμι