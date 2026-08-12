 Σήκωσε το Super Cup στον... ουρανό της Κρήτης ο ΟΦΗ -Δίπλα στους Κρητικούς ο Ηλιόπουλος [βίντεο] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Σήκωσε το Super Cup στον... ουρανό της Κρήτης ο ΟΦΗ -Δίπλα στους Κρητικούς ο Ηλιόπουλος [βίντεο]

Η απονομή του Super Cup Ελλάδας στον ΟΦΗ
Η απονομή του Super Cup Ελλάδας στον ΟΦΗ / EUROKINISSI / ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΣΤΑΣ

Ο ΟΦΗ επικράτησε της ΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι (2-2 κ.δ.) και κατέκτησε το Super Cup Ελλάδας, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να στέκεται δίπλα στους παίκτες των Κρητικών στην απονομή.

Ο ΟΦΗ συνεχίζει να «γράφει» ιστορία! Λίγους μήνες μετά το Κύπελλο Ελλάδας, οι Κρητικοί κατέκτησαν και το Super Cup, «λυγίζοντας» στα πέναλτι με 5-4 την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, παρά το «buzzer-beater» του Ζίνι. Έτσι, οι παίκτες του Χρήστου Κόντη σήκωσαν στον... ουρανό του Παγκρητίου το τρόπαιο!

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Ο Μάριος Ηλιόπουλος συνεχάρη τον Έλληνα τεχνικό μετά την λήξη, αλλά δεν έμεινε εκεί. Ο διοικητικός ηγέτης της «Ένωσης» έμεινε δίπλα στους παίκτες του ΟΦΗ στην απονομή, δείχνοντας τον σεβασμό του για το σπουδαίο επίτευγμά τους.

Δίπλα στους παίκτες του ΟΦΗ στην απονομή του Super Cup ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος

Έτσι, η ομάδα του Χρήστου Κόντη πανηγύρισε το δεύτερο τρόπαιό της μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, καθώς και το πρώτο Super Cup της ιστορίας της.

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