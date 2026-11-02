Ο Ντόρσεϊ πόσταρε στο Instagram τα ατομικά βραβεία της περσινής σεζόν με τον Ολυμπιακό -«Γίνε αυτό που θέλει ο Θεός» - iefimerida.gr

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που παραμένει τιμωρημένος από τον Ολυμπιακό, ανέβασε στους επίσημους λογαριασμούς του στο Instagram τα ατομικά βραβεία που κατέκτησε την περσινή σεζόν.

Εκτός πλάνων βρίσκεται ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μέχρι τις 15 Νοεμβρίου για τον Ολυμπιακό μετά την απόφαση να τιμωρηθεί για έναν μήνα λόγω του δημόσιου ξεσπάσματός του στα social media, με τον ομογενή γκαρντ να προπονείται ατομικά στο ΣΕΦ και να μη συμμετέχει στους αγώνες της ομάδας του.

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Οι αναρτήσεις του Τάιλερ Ντόρσεϊ στα social media

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε ανάρτηση με τα ατομικά βραβεία που πρόσθεσε στο παλμαρέ του από τις περσινές επιδόσεις του στην Basket League με τον Ολυμπιακό,﻿ τα οποία και ανέβασε σε story στους επίσημους λογαριασμούς του στο Instagram.

To story του Τάιλερ Ντόρσεϊ στο Instagram με τα περσινά ατομικά του βραβεία

Μάλιστα, νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Ντόρσεϊ είχε κάνει αναδημοσίευση το γεμάτο νόημα ποστ που είχε τα εξής λόγια: «Γίνε αυτό που θέλει ο Θεός, όχι αυτό που νομίζεις ότι θέλουν οι άλλοι να δουν».

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Η αναδημοσίευση του Τάιλερ Ντόρσεϊ στο Instagram

Το ξέσπασμα του γκαρντ του Ολυμπιακού που έφερε την τιμωρία

«Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν; Γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα; Γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο; Ας το μάθουμε!

Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε ξαφνικά, από το πουθενά. Αλλά δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα ειπωθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά», ήταν τα λόγια του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Μάλιστα, πέρα από τα παιχνίδια, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ βρίσκεται εκτός οποιασδήποτε δραστηριότητας του Ολυμπιακού λόγω της τιμωρίας του και δεν ήταν «παρών» στα εγκαίνια της νέας μπουτίκ της ομάδας του στον Πειραιά τα οποία πραγματοποιήθηκαν πριν από δύο ημέρες.