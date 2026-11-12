Ο Ντόντσιτς έκανε θραύση, αλλά μοίρασε καρδιοχτύπια -Ο Σμαρτ γρονθοκόπησε τον Μπάσεϊ και έγινε χαμός στο NBA [βίντεο]

Οι Λέικερς πέρασαν από το Μιλγουόκι, με κορυφαίο Ντόντσιτς οι Σπερς πέτυχαν επική ανατροπή από το -22, ενώ Σμαρτ και Μπάσεϊ μετέτρεψαν γήπεδο του NBA σε... ρινγκ.

Πλούσια η δράση για μια ακόμη βραδιά στο NBA! Το τρένο των Λέικερς δεν έκανε στάση ούτε στο Μιλγουόκι, με την ομάδα του Λος Άντζελες να νικά με 123-112 τους Μπακς, σε ένα ματς όπου ο Λούκα Ντόντσιτς αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού ωστόσο ο Ρέντικ ήταν καθησυχαστικός ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τεράστιο come back από τους Σπερς που έδειξαν σφυγμό και γύρισαν από την... κόλαση του -22 και πήραν το ροζ φύλλο αγώνα με 124-119 κόντρα στους Μπουλς. Οι Καβαλίερς έβαλαν τέλος στο σερί των πρωταθλητών Νικς, ενώ το... highlight της βραδιάς έμελλε να είναι ο χαμός ανάμεσα στον Σμαρτ και τον Μπάσεϊ.

Λέικερς από άλλο πλανήτη, νίκη στο Μιλγουόκι και ανησυχία με Ντόντσιτς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν στο NBA, καθώς πέρασαν νικηφόρα από την έδρα των Μιλγουόκι Μπακς με 123-112, φτάνοντας τις επτά διαδοχικές νίκες και βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 11-2. Οι «Λιμνάνθρωποι» παραμένουν στην κορυφή της Δύσης, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκονται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν για ακόμη μία φορά ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 32 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο Σλοβένος σούπερ σταρ, μάλιστα, έγραψε ιστορία, καθώς συμπλήρωσε εννέα διαδοχικά παιχνίδια με τουλάχιστον 30 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ισοφαρίζοντας το σπουδαίο επίτευγμα του θρυλικού Όσκαρ Ρόμπερτσον.

Η βραδιά, ωστόσο, είχε και μια ανησυχητική στιγμή για τους φίλους των Λέικερς. Ο Ντόντσιτς τραυματίστηκε στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα, κατάφερε να εκτελέσει τις ελεύθερες βολές του, αλλά στη συνέχεια αποχώρησε από το παρκέ. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής της ομάδας, Τζέι Τζέι Ρέντικ, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας πως ο Σλοβένος είναι καλά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από πλευράς Μπακς, ο Τάιλερ Χίρο ξεχώρισε με 27 πόντους, ενώ ο Χάιμε Χάκεζ Τζούνιορ πρόσθεσε 25, χωρίς όμως να καταφέρουν να αποτρέψουν ακόμη μία ήττα για το Μιλγουόκι, που συνεχίζει την απογοητευτική του πορεία.

NBA: Εκτός ελέγχου ο Σμαρτ - Γρονθοκόπησε τον Μπάσεϊ και αποβλήθηκε!

Από την ένταση και το θέαμα περάσαμε στις άσχημες εικόνες, καθώς η αναμέτρηση των Ρόκετς με τους Γουόριορς σημαδεύτηκε από ένα σοβαρό επεισόδιο, με πρωταγωνιστή τον Μάρκους Σμαρτ.

Ο γκαρντ του Χιούστον έχασε την ψυχραιμία του, πλησίασε τον Μπάσεϊ και τον γρονθοκόπησε, προκαλώντας αναστάτωση στο παρκέ. Οι ψυχραιμότεροι έσπευσαν να παρέμβουν, συγκρατώντας τον Σμαρτ και απομακρύνοντάς τον από το σημείο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αντίδρασή του είχε ως αποτέλεσμα την άμεση αποβολή του από την αναμέτρηση, ενώ πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην πιθανή επιπλέον τιμωρία που ενδέχεται να του επιβάλουν οι αρμόδιες αρχές του NBA.

Ο Σμαρτ έχει χτίσει εδώ και χρόνια τη φήμη ενός σκληρού και ιδιαίτερα ανταγωνιστικού παίκτη, με έντονο ταμπεραμέντο και διάθεση να μη χαρίζει τίποτα στους αντιπάλους του.

Επική ανατροπή των Σπερς από το -22 με ηγέτη τον Γουεμπανιάμα

Μεγάλη εμφάνιση και σπουδαία ανατροπή από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, οι οποίοι επικράτησαν των Σικάγο Μπουλς με 124-119, παρότι βρέθηκαν να κυνηγούν διαφορά 22 πόντων!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Μπουλς μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι και έδειξαν ικανοί να κάνουν την έκπληξη, όμως οι Σπερς δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Με αντεπίθεση διαρκείας και πρωταγωνιστή τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, το Σαν Αντόνιο γύρισε το ματς και έφτασε σε μία ακόμη εντυπωσιακή επικράτηση.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ ήταν απολαυστικός, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 32 πόντους, 9 ριμπάουντ και 1 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στην επιστροφή από το -22.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Σπερς έφτασαν τις δέκα συνεχόμενες νίκες και ανέβηκαν στο 11-2, συνεχίζοντας την εξαιρετική τους παρουσία στη φετινή σεζόν. Για τους Μπουλς, που υποχώρησαν στο 1-9, ο Σμιθ ήταν ο κορυφαίος με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA