Νόβακ Τζόκοβιτς... ο Αθηναίος: Βόλταρε στο Καλλιμάρμαρο και πόσταρε στο Instagram -Δείτε φωτό - iefimerida.gr

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει εγκατασταθεί μόνιμα στη χώρα μας το τελευταίο χρονικό διάστημα και φαίνεται πως το απολαμβάνει.

Αυτή τη φορά βρέθηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο, το οποίο χαρακτήρισε «το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο».

Ο Σέρβος τενίστας διασκεδάζει την παρουσία του στη χώρα μας και, όπως φαίνεται, έχει αρχίσει να... τριγυρνάει στα πιο ιστορικά μνημεία και σημεία της Αθήνας, γνωρίζοντας καλύτερα την πόλη.

Στο Παναθηναϊκό Στάδιο ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε τη χαρακτηριστική κίνησή του, τη sliding stretch backhand, και έβγαλε φωτογραφίες, τις οποίες μοιράστηκε στο Instagram.

«Λίγες (Ολυμπιακές) φωτογραφίες από το Σαββατοκύριακο. Δοκίμασα το sliding stretch backhand μου στο πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο» έγραψε χαρακτηριστικά ο Τζόκοβιτς στη λεζάντα.

Κάτοικος Αθηνών ο Νόβακ Τζόκοβιτς

Ο ίδιος έχει βρει το καταφύγιό του στα νότια προάστια, τα οποία φέρεται να έχει επιλέξει ως βάση για την οικογένειά του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα παιδιά του έχουν εγγραφεί και έχουν ξεκινήσει ήδη τα μαθήματα σε ιδιωτικό σχολείο στην ίδια περιοχή, όπως αναφέρει και το tennis24.gr.

Η φημολογία για μετεγκατάστασή του είχε ξεκινήσει πριν από μερικούς μήνες. Τότε φέρεται να είχε κάνει και τις πρώτες του αναζητήσεις για σπίτι, όπως και τις πρώτες αναζητήσεις για σχολείο για τα παιδιά του.

Ο ίδιος στη συνέχεια, παρά τις σχετικές πληροφορίες που υπήρχαν, επιχείρησε να βάλει φρένο στη σχετική φημολογία, προφανώς για λόγους ιδιωτικότητας, λέγοντας ότι οι όποιες κινήσεις του στην ελληνική πρωτεύουσα αφορούσαν το ίδρυμά του, αφήνοντας όμως πάντα ανοιχτό το παράθυρο μετεγκατάστασης στην Αθήνα. Η Ελλάδα, άλλωστε, δεν είναι άγνωστο μέρος για τον Τζόκοβιτς, καθώς έχει επισκεφθεί διάφορα μέρη της σε διάφορες περιστάσεις.

Πρόσφατα εθεάθη να παίζει τένις σε γήπεδο στο Καβούρι μαζί με τον μικρό του γιο, προφανώς στο πλαίσιο της νέας τους καθημερινότητας, κι όπως φαίνεται αυτή η εικόνα θα αρχίσει να γίνεται γνώριμη για τους κατοίκους των νοτίων προαστίων, καθώς πλέον αποκτούν έναν εξαιρετικά διάσημο, σούπερ σταρ του αθλητισμού, γείτονα.

Ο Τζόκοβιτς δεν ήρθε... μόνος στην Αθήνα, αλλά έφερε και το τουρνουά του (ATP 250), που θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 8 Νοεμβρίου 2025 στο Κλειστό του ΟΑΚΑ.

Φωτογραφίες: Instagram