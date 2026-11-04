Ο Νίκος Νιόπλιας στο iefimerida: «Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ήταν πρόεδρος με όλη τη σημασία της λέξης -Τηρούσε πάντα τον λόγο του» - iefimerida.gr

Ο Νίκος Νιόπλιας μίλησε στο iefimerida.gr για τη σχέση που είχε με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη την εποχή που αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό και τι θυμάται μέχρι τώρα.

Ο θάνατος του Γιώργου Βαρδινογιάννη στις 16 Οκτωβρίου βύθισε στο πένθος την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Οι άνθρωποι που είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν, να του μιλήσουν και να συνεργαστούν μαζί του όσο ακόμα ήταν Πρόεδρος στο «τριφύλλι» έχουν να πουν τα καλύτερα για εκείνον. Ένας από αυτούς είναι και ο Νίκος Νιόπλιας.

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Ο παλαίμαχος μέσος, όπου φόρεσε τη φανέλα των «πρασίνων» από το 1993 μέχρι και το 1996, μίλησε στο iefimerida.gr και υπογράμμισε τους λόγους που έκαναν τον «Καπετάνιο» τόσο αγαπητό στους παίκτες και γιατί ήταν εύκολη υπόθεση για εκείνους να τον εμπιστευτούν και να τον έχουν σαν μία πατρική φιγούρα.

Ο Νίκος Νιόπλιας μεταξύ άλλων επισήμανε ότι ο Γιώργος Βαρδινογιάννης μπορούσε να προσφέρει σιγουριά και ασφάλεια στους παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά, όταν ερχόταν η στιγμή μπορούσε να γίνει και αυστηρός, πέρα από δοτικός μαζί του.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Νίκος Νιόπλιας στο iefimerida:

Για την εποχή που ήταν παίκτης του Παναθηναϊκού (1993-1996):

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«Εκείνη η εποχή ήταν μία χρυσή εποχή για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να έμεινα μόλις για τρία χρόνια στην ομάδα αλλά κατακτήσαμε δύο πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και δύο Σούπερ Καπ. Μετά είχαμε και τους ημιτελικούς με τον Άγιαξ για το Champions League. Είχαμε πολύ καλή παρουσία στην Ευρώπη. Ήταν μία χρυσή εποχή τότε για τον Παναθηναϊκό».

Για τη συνεργασία του με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη:

«Ήταν πρόεδρος με όλη τη σημασία της λέξης. Ήταν ένας άνθρωπος που τηρούσε τον λόγο του. Ήξερε πολύ καλά πότε έπρεπε να είναι πιο χαλαρός, πότε έπρεπε να είναι πιο αυστηρός, πότε να κάνει την πλάκα του. Ήταν μεγάλη προσωπικότητα. Τι να σου πω ρε παιδί μου... Δεν υπάρχουν λόγια για εκείνον. Εμείς ως παίκτες τον βλέπαμε και τον θαυμάζαμε τότε.

Του είχαμε μεγάλη εμπιστοσύνη. Ξέραμε ότι είναι ένας άνθρωπος που ό,τι πει θα το κάνει. Βοηθούσε την ομάδα. Τον βλέπαμε σαν πατέρα μας».

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«Του είχαμε τρομερή εμπιστοσύνη»

Για το αν θυμάται κάποιο περιστατικό από τότε:

«Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τον βλέπαμε λίγες φορές. Αλλά όσες φορές τον βλέπαμε ήταν για θέματα σοβαρά. Όχι, για θέματα της καθημερινότητας, όπως μπορεί να κάνει τότε ένας πρόεδρος. Αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, τότε θα ήταν εκείνος που θα έβγαινε μπροστά. Αλλά τότε δεν υπήρχαν προβλήματα. Δεν είναι σαν τη σημερινή εποχή.

Τότε μιλούσες απευθείας μαζί του. Δεν υπήρχαν μάνατζερ. Δεν υπήρχε... τίποτα, όπως τώρα. Η επαφή ήταν διαφορετική. Του είχαμε τρομερή εμπιστοσύνη».

Για το πώς κατάφερε να τον βλέπουν όλοι οι παίκτες σαν πατρική φιγούρα:

«Δεν κορόιδευε. Ήταν πειστικός σε όλα αυτά που θα έλεγε από την πρώτη, μέχρι και την τελευταία του κουβέντα. Ήξερες πως ό,τι και αν σου πει θα το κάνει πραγματικότητα. Ο λόγος του ήταν συμβόλαιο για όλους εμάς. Αυτό το πράγμα δεν υπήρχε πιο μετά στο ποδόσφαιρο. Ειδικά από το 2000 και μετά».

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Για το αν ήταν αυστηρός με τους παίκτες:

«Φυσικά και ήταν! Γι' αυτό σας είπα ότι ήταν "πρόεδρος με όλη τη σημασία της λέξης". Ήθελε όποιος παίκτης ερχόταν στον Παναθηναϊκό να τα δίνει όλα από την αρχή ως το τέλος. Δεν χαριζόταν σε κανέναν. Ήταν αυστηρός με εμάς, αλλά, και σε άλλα θέματα. Ωστόσο, γενικά σαν άνθρωπος ήταν σπάνιος. Λίγοι ήταν σαν και εκείνον. Πραγματικά δεν μπορείς να τον περιγράψεις.

Τον είχαμε σε μεγάλη υπόληψη. Άκουγες "Γιώργος Βαρδινογιάννης" και... έτρεμες. Ερχόταν επίσκεψη στην Παιανία και ήξερες ότι όλα έπρεπε να είναι στην εντέλεια. Ένιωθες τη βαρύτητα που είχε μία τέτοια κίνηση ή αυτός με την παρουσία του».

«Νικολάκη... προχώρα και μην φοβάσαι κανέναν»

Για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό ως προπονητής:

«Όταν επέστρεψα στον Παναθηναϊκό το 2010 δεν τον είχα ως πρόεδρο. Τότε ήταν ο κ.Πατέρας. Ωστόσο, έχω μία πολύ ωραία ιστορία με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη.

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Είχαμε χάσει εντός έδρας 2-0 από την Καβάλα και είχα πολύ καιρό να μιλήσω μαζί του. Κάποια στιγμή χτυπάει το κινητό μου και ακούγεται μία φωνή που μου λέει ότι στην άλλη γραμμή είναι ο Γιώργος Βαρδινογιάννης και θέλει να μου μιλήσει. Εγώ τα έχασα εκείνη τη στιγμή, μιας και μπορεί να μην είχα μιλήσει μαζί του για δέκα χρόνια και μου λέει: "Νικολάκη, αν έχεις τον Θεό μαζί σου τι να τους κάνεις τους αγγέλους; Προχώρα και μην φοβάσαι τίποτα" και θυμάμαι ότι με αυτή την κίνηση τότε ήθελε να μου δώσει πολύ κουράγιο.

Αλλά οι σχέσεις που είχαμε μεταξύ μας ήταν πολύ καλές ακόμα και αν δεν είχαμε τόση επικοινωνία. Και γενικά με την οικογένεια Βαρδινογιάννη οι σχέσεις μου ήταν πολύ καλές. Όπως και με τον Θεόδωρο Βαρδινογιάννη που ήταν ο άνθρωπος που διοικούσε τότε τον ΟΦΗ».﻿

Για τις ομοιότητες ή διαφορές που υπήρχαν μεταξύ του Γιώργου Βαρδινογιάννη με τον Θεόδωρο Βαρδινογιάννη:

«Ήταν τελείως διαφορετικοί και ως άνθρωποι, αλλά και στο πως διοικούσαν τις ομάδες τους. Στον ΟΦΗ ο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης είχε τον Γκέραρντ, ενώ στον Παναθηναϊκό ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ήταν το απόλυτο αφεντικό. Ωστόσο και οι δύο ήταν σπουδαίοι και βοήθησαν πολύ τις ομάδες τους».