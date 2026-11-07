Χωρίς Ναν κόντρα στην ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός AKTOR -Ταξιδεύει στο Κατάρ για την έκδοση του διαβατηρίου του - iefimerida.gr

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αγωνιστεί κόντρα στην ΑΕΚ για τη Basket League δίχως τον Κέντρικ Ναν, με τον Αμερικανό γκαρντ να ταξιδεύει στο Κατάρ για να προχωρήσει το θέμα του διαβατηρίου του.

Με μία σημαντική απουσία θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός AKTOR κόντρα στην ΑΕΚ, αφού ο Κέντρικ Ναν δεν θα δώσει το «παρών». Ο Αμερικανός γκαρντ θα ταξιδέψει για το Κατάρ, με σκοπό να ολοκληρώσει το θέμα του διαβατηρίου του.

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Χωρίς τον Ναν για τον αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός AKTOR

Στην Αθήνα αναμένεται να επιστρέψει το πρωί της Τρίτης (10/11) ο Κέντρικ Ναν, προκειμένου να ενσωματωθεί ξανά στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού AKTOR και να τεθεί στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα (13/11, 21:15).

Ο Σέρβος προπονητής, θέλοντας να του δώσει τις απαραίτητες ανάσες ενόψει του απαιτητικού αγώνα με τους Καταλανούς, αποφάσισε να μην τον συμπεριλάβει στην αποστολή για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

Στο Κατάρ για το θέμα του διαβατηρίου του ο Ναν

Ο Αμερικανός γκαρντ, Κέντρικ Ναν, δεν αντιμετωπίζει κάποια ενόχληση, είναι 100% υγιής. Θα αξιοποιήσει το συγκεκριμένο διάστημα για να ταξιδέψει στο Κατάρ και να ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες, όσον αφορά το διαβατήριο του.

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Υπενθυμίζεται πως ήδη από τον Ιούνιο, οι Καταριανοί είχαν κάνει μια πλουσιοπάροχη πρόταση στον Κέντρικ Ναν, προκειμένου να τον πείσουν να λάβει διαβατήριο και να αγωνίζεται με το εθνόσημο της χώρας, στις διοργανώσεις της FIBA.



Η επιστροφή του στην ελληνική πρωτεύουσα είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη και όπως είναι προφανές, τη θέση του για το ματς με την Ένωση θα πάρει κάποιος από τους υπόλοιπους ξένους που είναι δηλωμένοι στην οκτάδα του «τριφυλλιού». Παράλληλα, αξίζει να σημειώσουμε ότι η… απουσία του Ναν από την αναμέτρηση με την ομάδα του Σάκοτα, ήταν «προγραμματισμένη». Ο σούπερ σταρ της ομάδας, ταξιδεύει στο Κατάρ, εκμεταλλευόμενος απλά τις ανάσες που του δίνονται από τον «Ζοτς».