Ο Μπρούνο Γκιμαράες αποκάλυψε τι είπε ο Αρτέτα στους παίκτες της Άρσεναλ πριν το ματς με τη Χαλ για να μην πάθουν... Μπράιτον - iefimerida.gr

Ο Μπρούνο Γκιμαράες μίλησε για το κλίμα που επικρατούσε στα αποδυτήρια της Άρσεναλ πριν το εντός έδρας ματς με τη Χαλ για την Premier League.

Η Άρσεναλ ναι μεν δυσκολεύτηκε, όμως, επικράτησε εντός έδρας με σκορ 1-0 της Χαλ χάρη στο γκολ του Μάρτιν Όντεγκαρντ στο 72'. Οι Λονδρέζοι ήταν σωματικά και πνευματικά πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι σε σχέση με το πρόσφατο ματς με την Μπράιτον, όπου και ηττήθηκαν με σκορ 3-0, πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Όπως αποκάλυψε με δηλώσεις του ο Μπρούνο Γκιμαράες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος μέσος επισήμανε ότι τόσο εκείνος, όσο και άλλοι συμπαίκτες του έδωσαν ιδιαίτερα σημασία στα λεγόμενα του προπονητή τους, Μίκελ Αρτέτα, ο οποίος του υπογράμμισε ότι αυτή τη φορά θα έπρεπε να τα πάνε πολύ καλύτερα σε σχέση με το παιχνίδι που είχαν κάνει με τους «γλάρους», όπου και ηττήθηκαν παρουσιάζοντας μία πολύ κακή εικόνα.

Ο Μπρούνο Γκιμαράες είναι ένας από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της Άρσεναλ και ήδη με τις εμφανίσεις του έχει καταφέρει να κάνει τη διαφορά και να βοηθήσει σημαντικά με την εμπειρία και την κλάση του τους πρωταθλητές Αγγλίας, όπου χάρη και σε εκείνον είναι για την ώρα στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στην Premier League, έχοντας διαφορά πέντε βαθμών από τη δεύτερη, Μπράιτον και έξι από την τρίτη, Μάντσεστερ Σίτι.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Μπρούνο Γκιμαράες για το ματς της Άρσεναλ με τη Χαλ:

«Το μήνυμα στα αποδυτήρια από τον προπονητή μας ήταν ξεκάθαρο πριν ξεκινήσει το εντός έδρας ματς με τη Χαλ. Ξέραμε ότι δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να κάνουμε το ίδιο κακό παιχνίδι που κάναμε με την Μπράιτον στην προηγούμενη διακοπή των εθνικών ομάδων. Ένα από τα χειρότερα ματς ματς για τη φετινή σεζόν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αρτέτα μας είπε ότι τώρα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα παίξουμε καλά και ότι θα πρέπει να φύγουμε για τις εθνικές μας ομάδες με καλύτερο τρόπο σε σχέση με το πως φύγαμε την περασμένη φορά. Για την ώρα υπάρχουν πολλά ματς, μέχρι το τέλος της σεζόν. Ωστόσο, μπορώ να πω ότι τα έχουμε πάει εξαιρετικά», τα λόγια του.