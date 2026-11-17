Ο Ράφα Μπενίτεθ παραχώρησε συνέντευξη στο «Athletic» και μίλησε για το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό.

Το πέρασμα του Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό ήταν τελικά σύντομο, καθώς ο Ισπανός απομακρύνθηκε από τον πάγκο των «πρασίνων» στο φινάλε της περσινής σεζόν.

Ο Ισπανός κόουτς αναφέρθηκε, σε συνέντευξη που έδωσε στο «Athletic» πως οι στόχοι της ομάδας άλλαξαν, μετά το φινάλε της κανονικής περιόδου στην Super League.

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«Αυτό ήταν ένα παράδειγμα μετακίνησης των στόχων. Ο στόχος ήταν πάντα να τερματίσουμε στην πρώτη τετράδα. Τερματίσαμε τέταρτοι, πράγμα που σήμαινε ότι μπήκαμε στα playoffs, όπου κρίνεται ο πρωταθλητής. Τότε μας είπαν: "Τώρα πρέπει να κατακτήσετε τον τίτλο".

Όχι, δεν μπορούμε. Δεν ήμασταν η καλύτερη ομάδα στην πρώτη τετράδα, ήμασταν η χειρότερη. Αξιοποιήσαμε στο έπακρο το ταλέντο που διαθέταμε, αλλά αν δεν έχεις τους κατάλληλους παίκτες, δεν μπορείς να κερδίσεις.

Αφού φύγαμε, υπέγραψαν 14 νέους παίκτες. Κάναμε καλή δουλειά με ό,τι είχαμε στη διάθεσή μας, αλλά το ποδόσφαιρο είναι πολύ συναισθηματικό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπενίτεθ για το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό.

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Ο Μπενίτεθ δε σκέφετεται το τέλος της προπονητικής μετά το πέρασμα από τον Παναθηναϊκό

Με πολλά χρόνια αλλά και γαλόνια στους πάγκους, ο Ράφα Μπενίτεθ έχει ακόμα τη… φλόγα του προπονητή. Ο Ισπανός, στα 66 του χρόνια τόνισε πως αρκετοί του είπαν ότι μετά το πέρασμα από τον Παναθηναϊκό, ίσως έχει έρθει η ώρα για το τέλος της καριέρας του.

Ωστόσο ο ίδιος ανέφερε ότι του αρέσει να βελτιώνει παίκτες στο γήπεδο και όταν δεν το κάνει αυτό, η διαδικασία του λείπει, αφήνοντας να εννοηθεί πως η καριέρα του θα έχει και συνέχεια.