Ζοσέ Μουρίνιο, Κιλιάν Εμπαπέ και Μπέλιγχαμ φωτογραφήθηκαν με τα παιδιά των παικτών της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια - iefimerida.gr

Όμορφες εικόνες μετά το φινάλε του ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League με τους Μουρίνιο, Εμπαπέ και Μπέλιγχαμ να μην... χαλάνε χατίρι στα παιδιά των παικτών της «Ένωσης».

Η Νέα Φιλαδέλφεια γέμισε με αστέρες παγκοσμίους κλάσης για το μεγάλο ματς της ΑΕΚ με την Ρεάλ Μαδρίτης και όπως ήταν λογικό και επόμενο επικράτησε... πανζουρλισμός για μια φωτογραφία και ένα αυτόγραφο από ποδοσφαιριστές όπως ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Τζουντ Μπέλιγχαμ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ζοσέ Μουρίνιο φυσικά δεν έμεινε στην... απέξω. Πρόκειται για έναν εκ των κορυφαίων προπονητών που έχει δει ποτέ το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και η έλευση της Ρεάλ στην «Allwyn Arena» δεν ενθουσίασε απλά τους οπαδούς, αλλά και τις οικογένειες των παικτών και τα παιδιά τους.

Μουρίνιο, Εμπαπέ και Μπέλιγχαμ με τα παιδιά παικτών της ΑΕΚ

Μετά τη λήξη που βρήκε την Ρεάλ νικήτρια με 3-2 παρά την συγκλονιστική προσπάθεια της ΑΕΚ που κρατούσε με νύχια και με δόντια την ισοπαλία μέχρι το 90+2', οι Μαδριλένοι δεν είπαν... όχι στις φωτογραφίες.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα του Ντομαγκόι Βίντα, Ιβάνα πόσταρε story στο Instagram με τον γιο της ντυμένο στα κιτρινόμαυρα να ποζάρει χαρούμενος δίπλα σε Μουρίνιο, Εμπαπέ και Μπέλιγχαμ του οποίου η φανέλα φιγουράρει και ξεχωριστά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το story της γυναίκας του Βίντα, Ιβάνα στο Instagram

Μάλιστα, η γυναίκα του Λούκα Γιόβιτς, Σοφία Μιλόγεβιτς ανέβασε από την πλευρά της ένα story στο Instagram με τα παιδιά τους, τα παιδιά του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και του Ολεξάντρ Ζούμποφ ντυμένα όλα με τις φανέλες της ΑΕΚ, μαζί με τον Μουρίνιο.

Το story της αγαπημένης του Βίντα, Σοφία Μιλόγεβιτς στο Instagram

Αποθέωσαν την ΑΕΚ Μουρίνιο και Μπέλιγχαμ

Τόσο ο Ζοσέ Μουρίνιο όσο και ο Τζουντ Μπέλιγχαμ μίλησαν με κολακευτικά και αποθεωτικά λόγια για την ΑΕΚ την οποία και χαρακτήρισαν σπουδαία ομάδα, ενώ σε δηλώσεις τους μετά το φινάλε, στάθηκαν και στην εκπληκτική εμφάνιση των οπαδών της στην «Allwyn Arena».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτή η ΑΕΚ είναι μια σπουδαία ομάδα. Το είπα στον Μάρκο Νίκολιτς και στον τεχνικό διευθυντή της ότι θα είμαι ειλικρινής. Η ΑΕΚ έκανε ένα σπουδαίο παιχνίδι, μια εξαιρετική εμφάνιση. Αν η Ρεάλ Μαδρίτης δυσκολεύτηκε τόσο πολύ, είναι επειδή η ΑΕΚ πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό ματς.

Μας δυσκόλεψε σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού. Έκανε εξαιρετική εμφάνιση, ενώ ξεχώρισε και ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος ξέρει πολύ καλά πώς να κινείται στον χώρο», είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ο Ζοσέ Μουρίνιο στο flash interview.

Μιλώντας στο Movistar, ο Μπέλιγχαμ σημείωσε πως: «Ναι, για ακόμη μία φορά στο Champions League. Ήταν ένα υπέροχο γκολ από τον Βαλβέρδε. Έπρεπε να παλέψουμε απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα όπως η ΑΕΚ και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς.

Νομίζω ότι είχαμε τον απόλυτο έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η ΑΕΚ πραγματοποίησε δύο καλές επιθέσεις και πέτυχε δύο γκολ, αλλά θεωρώ ότι εμείς ελέγχαμε πλήρως το παιχνίδι».