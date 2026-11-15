Ο Αντεμπάγιο αποθέωσε τον Ναν: «Πλησιάζει τον Γιάννη στο να γίνει το πρόσωπο της Ελλάδας»

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο μίλησε για τον Κέντρικ Ναν, μετά τη νίκη των Μαϊάμι Χιτ επί των Ντιτρόιτ Πίστονς.

Οι Μαϊάμι Χιτ συνεχίζουν την ανοδική πορεία τους, με την τέταρτη διαδοχική τους επικράτηση, με τον Μπαμ Αντεμπάγιο να πηγαίνει τη συζήτηση στον Κέντρικ Ναν μετά το τέλος της αναμέτρησης με τους Ντιτρόιτ Πίστονς.

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Συγκεκριμένα, ο co-star των Χιτ, μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ρωτήθηκε για τον Κέντρικ Ναν και τις επιδόσεις του στην Ευρώπη με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Αντεμπάγιο για Ναν: «Μόλις μπεις σε αυτά τα αποδυτήρια γίνεσαι αδελφός»

Φυσικά, ο Αντεμπάγιο αποθέωσε τον πρώην συμπαίκτη του στους Μαϊάμι Χιτ. «Μόλις μπεις σε αυτά τα αποδυτήρια, γίνεσαι αδελφός για πάντα… Το να τον βλέπεις να διαπρέπει σε αυτό το επίπεδο — εμείς ξέραμε ποιος είναι, από τότε που ήταν μαζί μας και έδειχνε το ταλέντο του… ο τύπος "φορτώνει" το καλάθι… Νιώθω ότι πλησιάζει τον Γιάννη στο να γίνει το πρόσωπο της Ελλάδας» ήταν τα λόγια του.

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Θυμίζουμε πως ο Ναν πέρασε δύο χρόνια στο Μαϊάμι, από το 2019 έως το 2021, παίζοντας στους τελικούς της λίγκας στη φούσκα του 2020.