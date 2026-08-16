 Ο Μέσι πάνω από τον Τσε Γκεβάρα; Η πρόταση που προκαλεί σάλο στην Αργεντινή - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Ο Μέσι πάνω από τον Τσε Γκεβάρα; Η πρόταση που προκαλεί σάλο στην Αργεντινή

Ο Λιονέλ Μέσι πανηγυρίζει στον ημιτελικό με την Αγγλία
Ο Λιονέλ Μέσι πανηγυρίζει στον ημιτελικό με την Αγγλία / Φωτογραφία: AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Υπάρχουν αθλητές που ξεπερνούν τα όρια του γηπέδου και αποκτούν ξεχωριστή θέση στη συνείδηση μιας ολόκληρης χώρας. Η επιρροή τους δεν περιορίζεται στις επιτυχίες και τα τρόπαια, αλλά αποτυπώνεται στην καθημερινότητα, την κουλτούρα και τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζει ο κόσμος.

Ο Λιονέλ Μέσι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, με το όνομά του να συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις ακόμη και πέρα από τον χώρο του ποδοσφαίρου.

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