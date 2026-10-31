Ο Μέσι αγόρασε υβριδικό γιοτ με αδιανόητη αξία: Αναλυτικά όλες οι ανέσεις - iefimerida.gr

Το Sunreef 88 Ultima είναι το νέο απόκτημα του Λιονέλ Μέσι για τις καλοκαιρινές διακοπές του στην Μεσόγειο.
Κάθε καλοκαίρι ο Λιονέλ Μέσι φωτογραφίζεται πάνω σε διάφορα σκάφη που νοικιάζει μαζί με την οικογένειά του, για να επισκεφτεί την αγαπημένη του Μεσόγειο.
Βλέπετε, μπορεί πλέον να παίζει στις ΗΠΑ και η πατρίδα του να είναι η Αργεντινή, όμως τα χρόνια που πέρασε στην Μπαρτσελόνα, τον έχουν κάνει να αγαπήσει το νότιο άκρο της Ευρώπης.
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