Ο Μεντιλίμπαρ πήρε το φτυάρι στα χέρια μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού! – Ο λόγος - iefimerida.gr

Μετά το μεγάλο «διπλό» επί του Άγιαξ, στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» και την επική πρόκριση στα playoffs του Champions League, ο Ολυμπιακός παρέμεινει στο Άμστερνταμ το πρωί της Πέμπτης (29/1), προκειμένου να προπονηθεί και έπειτα να επιστρέψει στην Ελλάδα.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δίνει ρεπό στους ποδοσφαιριστές του, την Παρασκευή (31/1), προκειμένου να ξεκουραστούν και να... γεμίσουν μπαταρίες ενόψει του Κυριακάτικου ντέρμπι με την ΑΕΚ.
