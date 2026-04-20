Ο Μεντιλίμπαρ... έσκισε και πέταξε στα σκουπίδια το «project Μπενίτεθ» - iefimerida.gr

Το τελευταίο ιστορικό διπλό του Ολυμπιακού στην έδρα του Παναθηναϊκού δρομολογεί αλλαγή σκυτάλης στην τεχνική ηγεσία των «πράσινων» ενόψει της νέας σεζόν.

Πριν καν τοποθετηθεί η «στρογγυλή θεά» στην σέντρα του «Απόστολος Νικολαΐδης» για να εκκινήσει το τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» στην ιστορία των δύο μεγαλύτερων μονομάχων του ελληνικού αθλητισμού, το σενάριο της βραδιάς έμοιαζε προδιαγεγραμμένο: Το περιεχόμενο (ανεξαρτήτως αποτελέσματος) θα έφερε τον τίτλο «ισπανική υποχώρηση» και θα είχε ως πρωταγωνιστή είτε τον Ράφα Μπενίτεθ, είτε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Το project Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό... κάηκε νωρίς

Δεν χρειαζόταν να είσαι κάποιος... επιστήμονας του ποδοσφαίρου για να εκτιμήσεις ότι ο ηττημένος του ντέρμπι θα είχε σοβαρότατο πρόβλημα το πρωί της Δευτέρας και ουσιαστικά θα βρισκόταν σε αναζήτηση νέας επαγγελματικής στέγης το αργότερο από τις αρχές Ιουνίου.

Ακόμη και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο άνθρωπος που έχει ούτως ή άλλως τοποθετήσει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού, θα έβλεπε την καρέκλα του να τρίζει επικίνδυνα, στο ενδεχόμενο δεύτερης διαδοχικής ήττας στα playoffs της Super League. Η "αλεπού" από τη χώρα των Βάσκων, όμως, δεν είναι εύκολος αντίπαλος ακόμη και για τα... αδηφάγα social media που όλες τις τελευταίες εβδομάδες λησμόνησαν με περίσσεια άνεση όσα έχει προσφέρει ο συγκεκριμένος άνθρωπος στους «ερυθρόλευκους».

Κόντρα σε όλους και σε όλα, και κυρίως κόντρα σε όλες τις... κραυγές που απαιτούσαν ξαφνικά από μια old scholl ποδοσφαιρική μηχανή να μετατραπεί σε... ομάδα-κλώνο της Μάντσεστερ Σίτι και να αρχίσει να επιδίδεται σε τίκι τάκα μοντέρνα ανάπτυξη, ο Μεντιλίμπαρ δεν ξέφυγε ούτε δευτερόλεπτο από τις αρχές του στη Λεωφόρο και οδήγησε τον Ολυμπιακό σε μία νίκη, που αν συνοδευτεί την επόμενη αγωνιστική με διπλό στην Τούμπα, ενδεχομένως να αλλάξει άρδην τα δεδομένα στη βαθμολογία και να οδηγήσει την μάχη του τίτλου σε έναν απρόσμενο (με τα τωρινά δεδομένα) τελικό, τελευταία αγωνιστική στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στην ΑΕΚ.

Μην προτρέχουμε, όμως. Η αξία του διπλού του Ολυμπιακού στο «Απόστολος Νικολαϊδης» θα εκτιμηθεί καλύτερα σε 15 μέρες, όταν ολοκληρωθούν τα παιχνίδια και της τρίτης αγωνιστικής των playoffs της Super League. Αντίθετα μπορούμε σήμερα με σχετική ασφάλεια να εκτιμήσουμε τις... παρενέργειες που θα έχει η ήττα (και κυρίως η... άθλια εμφάνιση) του Παναθηναϊκού στις αποφάσεις που θα ληφθούν στον «πράσινο» οργανισμό ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Γιάννης Αλαφούζος συνειδητοποιεί το ρίσκο που πήρε με τον Μπενίτεθ

Όσοι βρίσκονται κοντά στο περιβάλλον του Γιάννη Αλαφούζου, αντιλαμβάνονται ότι το μεγαλόπνοο project «Βοτανικός 2027» που διαφημίστηκε τόσο πολύ της επίσημης παρουσίασης του Ράφα Μπενίτεθ στο Κορωπί... πνέει τα λοίσθια.

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού έχει έχει αρχίσει να κατανοεί το μέγεθος του ρίσκου που πήρε όταν ανέθεσε τα κλειδιά του restart της ομάδας σε μια σπουδαία προσωπικότητα μεν, αλλά σε ελεύθερη πτώση δε, όπως ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ και της Ρεάλ.

Ο Αλαφούζος επένδυσε περισσότερο στο κύρος του Ράφα (που ενδεχομένως να του άνοιγε και πόρτες στο εξωτερικό προκειμένου να προσελκύσει ενδιαφερόμενους αγοραστές για την ΠΑΕ όταν η ομάδα θα μετακομίσει στο Βοτανικό) και λιγότερο στη σημερινή προπονητική του αξία. Αν είχε πράξει το δεύτερο δύσκολα θα εμπιστευόταν έναν κόουτς που... εκδιώχθηκε κακήν κακώς μεσούσης της σεζόν στους δύο τελευταίους συλλόγους που εργάστηκε (Έβερτον, Θέλτα) προκειμένου να αποφύγουν δύο ιστορικά ονόματα της Premier League και της La Liga τον εφιάλτη του υποβιβασμού.

Στροφή στο ελληνικό και... Παναθηναϊκό μοντέλο

Καλώς ή κακώς ο Γιάννης Αλαφούζος έχει πειστεί από συνεργάτες και... συμβούλους του ότι πρέπει να εγκαταλείψει τα... αστραφτερά λούσα συνεργασιών τύπου Μπενίτεθ και να στραφεί σε ένα πιο ελληνικό και... Παναθηναϊκό μοντέλο που θα συσπειρώσει τον κόσμο και θα διαθέτει μεγαλύτερη γνώση του ποδοσφαιρικού μικρόκοσμου της Super League.

O ρόλος του Στέφανου Κοτσόλη στην οργανωτική λειτουργία της ομάδας μοιάζει βέβαιο ότι θα αναβαθμιστεί, οι «πράσινοι» ήδη «σκανάρουν» περιπτώσεις αγαπητών προπονητών (όπως ο Σεμπάστιαν Λέτο) και οι εξελίξεις μοιάζουν πλέον δρομολογημένες. Με τα σημερινά δεδομένα η παραμονή του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού συγκεντρώνει ελάχιστες έως μηδαμινές πιθανότητες. Έβαλε το χεράκι του γι' αυτό και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ!