Ο Μάκης Αγγελόπουλος στην Ευελπίδων: Η ΑΕΚ δήλωσε υποστήριξη της κατηγορίας κατά όσων διώκονται για χειραγώγηση αγώνων - iefimerida.gr

Η ΚΑΕ ΑΕΚ κατέθεσε το πρωί της Δευτέρας (2/11) δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά των προσώπων που διώκονται για τη χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Η ΑΕΚ περνά στην αντεπίθεση, προχωρώντας σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την προάσπιση των συμφερόντων της, με φόντο την υπόθεση των φερόμενων ως χειραγωγημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

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Σε συνέχεια της ανακοίνωσης που είχε εκδώσει στις 23 Οκτωβρίου, η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ κατέθεσε το πρωί της Δευτέρας δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας σε βάρος των προσώπων που διώκονται για την υπόθεση των δωροδοκιών και δωροληψιών, καθώς και κατά παντός άλλου υπευθύνου.

Στην Ευελπίδων ο Μάκης Αγγελόπουλος - Η κίνηση της ΑΕΚ

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρέθηκε αυτοπροσώπως ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος, συνοδευόμενος από το νομικό επιτελείο της ΚΑΕ. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε ενώπιον του Τακτικού Ανακριτή του 9ου Τμήματος, ο οποίος έχει αναλάβει τον χειρισμό της υπόθεσης.

Στο επίκεντρο των ενεργειών της «Ένωσης» βρίσκονται και οι αναφορές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για αναμετρήσεις της με τον Προμηθέα, οι οποίες περιλαμβάνονται στη λίστα των αγώνων που ελέγχονται για ενδεχόμενη χειραγώγηση.

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Η Ένωση, από την πλευρά της, επιφυλάσσεται για κάθε ηθική και υλική ζημία που ενδέχεται να έχει υποστεί, καταθέτοντας παράλληλα αναλυτικό υπόμνημα με τις θέσεις της. Μάλιστα, επανέφερε προς εξέταση και την καταγγελία που είχε υποβάλει από το 2022, όταν είχε κάνει λόγο για την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης στο ελληνικό μπάσκετ.

Με τη συγκεκριμένη κίνηση, η ΑΕΚ επιδιώκει να έχει ενεργό ρόλο στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, διεκδικώντας την πλήρη εξέταση όλων των στοιχείων και την προάσπιση των συμφερόντων της.

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