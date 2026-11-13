Ο Λούκα Γιόβιτς ήρθε για να μείνει στην ΑΕΚ

Ο Λούκα Γιόβιτς βρήκε την ποδοσφαιρική του Ιθάκη και αναγγενήθηκε στην ΑΕΚ και η πρόθεσή του να παραμείνει στα κιτρινόμαυρα, λέει πολλά.

Από τον Ιούλιο είχε γραφτεί ότι η ΑΕΚ και ο Λούκα Γιόβιτς ήταν σε κοινό σημείο πλεύσης και είχαν δείξει διάθεση για ανανέωση μέχρι το 2029. Το τρέχον συμβόλαιο του Σέρβου σέντερ φορ εκπνέει το καλοκαίρι του 2027 με τις ετήσιες απολαβές του να είναι στα 2.5 εκατ. ευρώ με τα μπόνους.

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Η προηγούμενη ρήτρα αποδέσμευσης ήταν στα 12 εκατομμύρια ευρώ και με τα νέα δεδομένα της επέκτασης που μοιάζει θέμα χρόνου να ανακοινωθεί και επίσημα από την ΠΑΕ, θα είναι στα 20 εκατομμύρια ευρώ για ομάδα κορυφαίου πρωταθλήματος. Ο δίαυλος επικοινωνίας είχε ήδη ανοίξει μετά την περσινή σεζόν και τον τίτλο.

ΑΕΚ - Γιόβιτς ή αλλιώς μια ιστορία αγάπης

Ένα από τα βασικά ζητήματα για τον Χαβιέρ Ριμπάλτα ήταν να βρεθεί η «χρυσή» τομή σε ότι αφορά τους νέους όρους του συμβολαίου του Λούκα Γιόβιτς, κάτι που για να γίνει χρειάστηκε οι δυο πλευρές να κάτσουν στο τραπέζι και από την αρχή το κλίμα ήταν θετικό και δεν άργησαν να φτάσουν σε συμφωνία.

Κι όλα αυτά για νέο τριετές συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές συν τα μπόνους. Ήταν απλά θέμα χρόνου και... λεπτομερειών. Ούτως η άλλος ο Γιόβιτς αισθάνεται καλά στην ΑΕΚ, είναι ηγέτης της, έχει άριστη συνεργασία από την αρχή με τον Νίκολιτς που έδωσε από την πλευρά του το «πράσινο» φως.

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Ο Γιόβιτς βρίσκεται ούτως η άλλος σε ένα περιβάλλον που βρίσκει χώρο και χρόνο να πρωταγωνιστήσει. Συν τοις άλλοις, η οικογένεια του διεθνή στράικερ έχει δεθεί με την Ελλάδα και το κλαμπ, κάτι που έχει παίξει τον δικό του ρόλο στο να πει πιο εύκολα το «ναι» ο Γιόβιτς.

Ενδεικτικό της κιτρινόμαυρης... τρέλας δεν είναι άλλο από το ότι ο μικρός γιος του τον είχε ρωτήσει γιατί υπέγραψε μόνο για δυο χρόνια και όχι μέχρι το τέλος της καριέρας του. Από τότε που φόρεσε την κιτρινόμαυρη φανέλα άλλωστε έχει βρει ξανά τον ευαυτό του και την εκτελεστική δεινότητα που τον χαρακτήριζε.

Ο ίδιος έβαλε το δικό του λιθαράκι στο να μπει η κούπα του πρωταθλήματος στην τροπαιοθήκη της ΑΕΚ την περσινή σεζόν, τη πρώτη του στην «Ένωση», ενώ το καλοκαίρι είχε δηλώσει ότι τη φετινή χρονιά θέλει να πετύχει περισσότερα γκολ. Το κοντέρ του γράφει από νωρίς και οι στόχοι είναι μεγάλοι.

Άλλωστε, η επιθυμία ενός παίκτη τέτοιας κλάσης που κάποτε όργωνε τα γήπεδα με τις φανέλες των Ρεάλ Μαδρίτης, Μίλαν, Άιντραχτ και Ερυθρού Αστέρα, να συνεχίσει για τρία χρόνια ακόμη στην ΑΕΚ, κάνει «θόρυβο» και δείχνει το πόσο καλά νιώθει και πόσο μπορεί να «εκτοξευτεί» η καριέρα του.

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Οι πληροφορίες θέλουν τις δυο πλευρές να έχουν συμφωνήσει. Το πότε θα ανακοινωθούν τα… σπουδαία της ανανέωσης παραμένει άγνωστο και μένει να φανεί το αν η ΑΕΚ το «φυλάει» για χριστουγεννιάτικο δώρο στον κόσμο της!